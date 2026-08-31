Accueil US Open

L’aveu de Novak Djokovic après sa défaite dès le premier tour : « J’ai pensé à aban­donner mais ensuite j’ai gagné un set, puis un deuxième, et je me suis dit : ‘D’accord, il y a peut‐être une chance’ »

Par
Baptiste Mulatier
-
2987
Tennis - Us Open 2025 - ITF -

Comme à Cincinnati, où il avait révélé « traîner un problème de santé depuis plusieurs années », Novak Djokovic a une nouvelle fois énor­mé­ment souf­fert physi­que­ment au premier tour de l’US Open. 

Pris de vomis­se­ments, de vertiges et de douleurs à diffé­rentes parties du corps, l’homme aux 24 titres du Grand Chelem a fini par s’in­cliner après 4h40 de jeu contre l’Argentin Mariano Navone (49e mondial) : 7–6(5), 5–7, 4–6, 6–2, 6–1.

En zone mixte après sa défaite, sa première dès son entrée en lice d’un Majeur depuis 2006 (!), le Serbe de 39 ans a reconnu avoir songer à abandonner. 

« Oui, j’y ai pensé. J’y ai pensé, mais ensuite j’ai gagné un set, puis un deuxième. Alors je me suis dit : « D’accord, il y a peut‐être une chance. » Et je ne voulais pas aban­donner dans le quatrième ou le cinquième set, je voulais aller au bout du match. »

Publié le lundi 31 août 2026 à 12:28

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

ARTICLES CONNEXESDu même auteur

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram X
© The Tennis Factory 2026 ♥