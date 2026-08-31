Comme à Cincinnati, où il avait révélé « traîner un problème de santé depuis plusieurs années », Novak Djokovic a une nouvelle fois énor­mé­ment souf­fert physi­que­ment au premier tour de l’US Open.

Pris de vomis­se­ments, de vertiges et de douleurs à diffé­rentes parties du corps, l’homme aux 24 titres du Grand Chelem a fini par s’in­cliner après 4h40 de jeu contre l’Argentin Mariano Navone (49e mondial) : 7–6(5), 5–7, 4–6, 6–2, 6–1.

En zone mixte après sa défaite, sa première dès son entrée en lice d’un Majeur depuis 2006 (!), le Serbe de 39 ans a reconnu avoir songer à abandonner.

« Oui, j’y ai pensé. J’y ai pensé, mais ensuite j’ai gagné un set, puis un deuxième. Alors je me suis dit : « D’accord, il y a peut‐être une chance. » Et je ne voulais pas aban­donner dans le quatrième ou le cinquième set, je voulais aller au bout du match. »