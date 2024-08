Médaillé d’or aux Jeux Olympiques en affi­chant un niveau impres­sion­nant pour battre Carlos Alcaraz en finale, le 4 août dernier, Novak Djokovic a presque vécu un cauchemar, à l’en­tendre parler en confé­rence de presse, moins d’un mois plus tard sur le court Arthur Ashe au troi­sième tour de l’US Open.

« Il a clai­re­ment mieux joué et méri­tait de gagner. De mon côté, vu la façon dont je me sentais et la façon dont j’ai joué depuis le début du tournoi, le troi­sième tour est déjà un succès. J’ai joué l’un des pires tennis que j’ai jamais joué, mon service étant de loin le pire de toute ma carrière. Sur une surface rapide comme celle‐ci, sans le service, sans la possi­bi­lité de gagner des points gratuits, avec un pour­cen­tage de premier service très faible et beau­coup de doubles fautes, vous ne pouvez pas gagner. Surtout contre des gars en forme comme Alexei qui sert fort et met beau­coup de pres­sion sur votre mise en jeu. Alors oui, c’était un match horrible pour moi. »