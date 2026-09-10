Grâce à sa victoire contre Qinwen Zheng en quarts de finale de l’US Open (3−6, 6–1, 6–4), Elena Rybakina est assurée de détrôner Aryna Sabalenka et de devenir, dès lundi prochain, la nouvelle numéro 1 mondiale.

Dans des propos relayés par L’Equipe, la Kazakhe de 27 ans est revenue sur les émotions qui l’ont traversée au cours de cette rencontre.

« Il se passe énor­mé­ment de choses à l’in­té­rieur, bien sûr. Les gens qui me connaissent bien et depuis assez long­temps décèlent même les infimes chan­ge­ments sur mon visage. Comme je l’ai dit, c’était une vraie bataille inté­rieure, avec beau­coup d’émo­tions. Oui, c’était assez négatif au début, mais j’ai fini par trouver la bonne direc­tion. J’ai retrouvé ma concen­tra­tion et les choses se sont amélio­rées. Mais c’est certain, il y a toujours énor­mé­ment d’agi­ta­tion en moi. »

A noter que pour une place en finale, Elena Rybakina affron­tera Coco Gauff.