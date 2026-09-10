Grâce à sa victoire contre Qinwen Zheng en quarts de finale de l’US Open (3−6, 6–1, 6–4), Elena Rybakina est assurée de détrôner Aryna Sabalenka et de devenir, dès lundi prochain, la nouvelle numéro 1 mondiale.
Dans des propos relayés par L’Equipe, la Kazakhe de 27 ans est revenue sur les émotions qui l’ont traversée au cours de cette rencontre.
« Il se passe énormément de choses à l’intérieur, bien sûr. Les gens qui me connaissent bien et depuis assez longtemps décèlent même les infimes changements sur mon visage. Comme je l’ai dit, c’était une vraie bataille intérieure, avec beaucoup d’émotions. Oui, c’était assez négatif au début, mais j’ai fini par trouver la bonne direction. J’ai retrouvé ma concentration et les choses se sont améliorées. Mais c’est certain, il y a toujours énormément d’agitation en moi. »
A noter que pour une place en finale, Elena Rybakina affrontera Coco Gauff.
Publié le jeudi 10 septembre 2026 à 10:59