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L’aveu de Rybakina, qui va remplacer Sabalenka sur le trône : « C’était une vraie bataille inté­rieure, avec beau­coup d’émotions »

Par
Baptiste Mulatier
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Grâce à sa victoire contre Qinwen Zheng en quarts de finale de l’US Open (3−6, 6–1, 6–4), Elena Rybakina est assurée de détrôner Aryna Sabalenka et de devenir, dès lundi prochain, la nouvelle numéro 1 mondiale.

Dans des propos relayés par L’Equipe, la Kazakhe de 27 ans est revenue sur les émotions qui l’ont traversée au cours de cette rencontre.

« Il se passe énor­mé­ment de choses à l’in­té­rieur, bien sûr. Les gens qui me connaissent bien et depuis assez long­temps décèlent même les infimes chan­ge­ments sur mon visage. Comme je l’ai dit, c’était une vraie bataille inté­rieure, avec beau­coup d’émo­tions. Oui, c’était assez négatif au début, mais j’ai fini par trouver la bonne direc­tion. J’ai retrouvé ma concen­tra­tion et les choses se sont amélio­rées. Mais c’est certain, il y a toujours énor­mé­ment d’agi­ta­tion en moi. »

A noter que pour une place en finale, Elena Rybakina affron­tera Coco Gauff. 

Publié le jeudi 10 septembre 2026 à 10:59

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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