Si les avis et les opinions dans le tennis sont évidem­ment faits pour être débattus, celui de l’an­cien joueur améri­cain, James Blake, fait beau­coup parler.

Il faut dire qu’af­firmer que le Novak Djokovic d’au­jourd’hui battait celui d’il y a 10 ans est assez osé quand on sait qu’en 2015, le Serbe raflait trois tour­nois du Grand Chelem, six Masters 1000, le Masters des Masters, rempor­tait 31 matchs face au Top 10 mondial et empo­chait pas moins de 16 800 points ATP.

🤔 WILD take on ESPN right now 👇



🇺🇸🇷🇸 James Blake says that 2025 Novak Djokovic would beat 2015 Novak Djokovic



The year where he won 3 Majors and EIGHT Masters 1000s…



Pour rappel, Djokovic n’a pas plus remporté le moindre Grand Chelem depuis l’US Open 2023. Et si son niveau de jeu intrin­sèque ne semble pas vrai­ment impacté, son physique, lui, a de plus en plus de mal à tenir.