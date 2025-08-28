Si les avis et les opinions dans le tennis sont évidemment faits pour être débattus, celui de l’ancien joueur américain, James Blake, fait beaucoup parler.
Il faut dire qu’affirmer que le Novak Djokovic d’aujourd’hui battait celui d’il y a 10 ans est assez osé quand on sait qu’en 2015, le Serbe raflait trois tournois du Grand Chelem, six Masters 1000, le Masters des Masters, remportait 31 matchs face au Top 10 mondial et empochait pas moins de 16 800 points ATP.
🤔 WILD take on ESPN right now 👇— Olly Tennis 🎾🇬🇧 (@Olly_Tennis_) August 27, 2025
🇺🇸🇷🇸 James Blake says that 2025 Novak Djokovic would beat 2015 Novak Djokovic
The year where he won 3 Majors and EIGHT Masters 1000s…
📸 AP/Frank Franklin II pic.twitter.com/J4gpalKlzF
Pour rappel, Djokovic n’a pas plus remporté le moindre Grand Chelem depuis l’US Open 2023. Et si son niveau de jeu intrinsèque ne semble pas vraiment impacté, son physique, lui, a de plus en plus de mal à tenir.
Publié le jeudi 28 août 2025 à 16:16