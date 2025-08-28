AccueilUS OpenL'avis controversé de James Blake sur Djokovic : "Le Novak de 2025...
L’avis contro­versé de James Blake sur Djokovic : « Le Novak de 2025 battrait le Novak de 2015 »

Thomas S
Par Thomas S

Si les avis et les opinions dans le tennis sont évidem­ment faits pour être débattus, celui de l’an­cien joueur améri­cain, James Blake, fait beau­coup parler. 

Il faut dire qu’af­firmer que le Novak Djokovic d’au­jourd’hui battait celui d’il y a 10 ans est assez osé quand on sait qu’en 2015, le Serbe raflait trois tour­nois du Grand Chelem, six Masters 1000, le Masters des Masters, rempor­tait 31 matchs face au Top 10 mondial et empo­chait pas moins de 16 800 points ATP. 

Pour rappel, Djokovic n’a pas plus remporté le moindre Grand Chelem depuis l’US Open 2023. Et si son niveau de jeu intrin­sèque ne semble pas vrai­ment impacté, son physique, lui, a de plus en plus de mal à tenir. 

Publié le jeudi 28 août 2025 à 16:16

