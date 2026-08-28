Consultante pour TNT Sports durant toute la quinzaine de l’US Open, l’ancienne joueuse britannique, 4e mondiale en 2017, Johanna Konta, a lâché un avis tranché sur les chances de titre d’Aryna Sabalenka, actuelle numéro 1 mondiale et double tenant du titre sur le Grand Chelem new‐yorkais.
« Je ne pense pas que Sabalenka va remporter le tournoi. Je ne pense pas que ce soit nécessairement une question de niveau, car elle sait bien jouer, elle parvient à maintenir un niveau constant à chaque match, ce n’est pas pour ça. En fait, je pense que c’est parce que les joueuses du tableau ont un peu plus confiance en elles en ce moment lorsqu’elles l’affrontent. Ainsi, lorsque Sabalenka connaît ces baisses de régime – ce qui lui arrive à chaque match –, selon sa solidité ou la durée de ces baisses, je ne pense pas qu’elle pourra s’en sortir. Car je pense qu’elle s’était créé une marge de manœuvre lui permettant de se permettre ces baisses de régime, car je ne pense pas que les joueuses de l’autre côté du filet y étaient préparées. Je ne pense même pas que les joueuses croyaient, à ces moments‐là, qu’elles pouvaient trouver une solution. Elle s’est donc vraiment forgée une image très forte, celle d’une joueuse relativement imbattable dans certaines situations. Et je pense que cela s’est vraiment un peu estompé depuis Miami [son dernier titre, en mars]. »
Publié le vendredi 28 août 2026 à 14:14