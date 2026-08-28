Consultante pour TNT Sports durant toute la quin­zaine de l’US Open, l’an­cienne joueuse britan­nique, 4e mondiale en 2017, Johanna Konta, a lâché un avis tranché sur les chances de titre d’Aryna Sabalenka, actuelle numéro 1 mondiale et double tenant du titre sur le Grand Chelem new‐yorkais.

« Je ne pense pas que Sabalenka va remporter le tournoi. Je ne pense pas que ce soit néces­sai­re­ment une ques­tion de niveau, car elle sait bien jouer, elle parvient à main­tenir un niveau constant à chaque match, ce n’est pas pour ça. En fait, je pense que c’est parce que les joueuses du tableau ont un peu plus confiance en elles en ce moment lorsqu’elles l’affrontent. Ainsi, lorsque Sabalenka connaît ces baisses de régime – ce qui lui arrive à chaque match –, selon sa soli­dité ou la durée de ces baisses, je ne pense pas qu’elle pourra s’en sortir. Car je pense qu’elle s’était créé une marge de manœuvre lui permet­tant de se permettre ces baisses de régime, car je ne pense pas que les joueuses de l’autre côté du filet y étaient prépa­rées. Je ne pense même pas que les joueuses croyaient, à ces moments‐là, qu’elles pouvaient trouver une solu­tion. Elle s’est donc vrai­ment forgée une image très forte, celle d’une joueuse rela­ti­ve­ment imbat­table dans certaines situa­tions. Et je pense que cela s’est vrai­ment un peu estompé depuis Miami [son dernier titre, en mars]. »