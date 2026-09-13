Opposée à Aryna Sabalenka en finale de l’US Open, Elena Rybakina a mis fin au règne de la numéro un mondiale qui restait sur deux titres consé­cu­tifs à Flushing Meadows. D’une froi­deur impla­cable même dans les rares temps faibles de la rencontre, la désor­mais triple cham­pionne en Grand Chelem a pris la meilleure option pour l’emporter en trois sets (6−4, 5–7, 6–2).

De passage en confé­rence de presse, la nouvelle souve­raine du circuit a fait parler toute sa classe. Alors que le temps des ques­tions et réponses arri­vait à son terme, la joueuse était sur le point de partir. Finalement inter­pellée à la dernière minute par un jour­na­liste kazakh, elle a bien accepté d’ac­corder son temps pour une ultime interrogation.

Journaliste : Quel message adresseriez‐vous aux Kazakhs qui vous regardent et vous soutiennent ce soir ?

Rybakina : Je voudrais simple­ment vous dire un grand merci pour tout votre soutien et votre confiance. J’ai l’intention de venir et je veux partager ces moments avec tous les

Kazakhs qui m’ont soutenu, qui m’ont regardé jouer, et surtout, avec les enfants. Juste célé­brer tous ensemble un tel exploit pour le pays.