Opposée à Aryna Sabalenka en finale de l’US Open, Elena Rybakina a mis fin au règne de la numéro un mondiale qui restait sur deux titres consécutifs à Flushing Meadows. D’une froideur implacable même dans les rares temps faibles de la rencontre, la désormais triple championne en Grand Chelem a pris la meilleure option pour l’emporter en trois sets (6−4, 5–7, 6–2).
De passage en conférence de presse, la nouvelle souveraine du circuit a fait parler toute sa classe. Alors que le temps des questions et réponses arrivait à son terme, la joueuse était sur le point de partir. Finalement interpellée à la dernière minute par un journaliste kazakh, elle a bien accepté d’accorder son temps pour une ultime interrogation.
Journaliste : Quel message adresseriez‐vous aux Kazakhs qui vous regardent et vous soutiennent ce soir ?
Rybakina : Je voudrais simplement vous dire un grand merci pour tout votre soutien et votre confiance. J’ai l’intention de venir et je veux partager ces moments avec tous les
Kazakhs qui m’ont soutenu, qui m’ont regardé jouer, et surtout, avec les enfants. Juste célébrer tous ensemble un tel exploit pour le pays.
Publié le dimanche 13 septembre 2026 à 08:55