On se souvient tous de Novak Djokovic imitant la célébration de Ben Shelton après l’avoir battu en demi‐finales de l’US Open lors de l’édition 2023, une imitation que l’Américain n’avait pas trop apprécié.
Deux ans plus tard, les deux hommes semblent en meilleur terme et le Serbe n’a pas hésité à consoler publiquement celui qui a été contraint à l’abandon au 3e tour face à Adrian Mannarino.
« Une épreuve difficile aujourd’hui, Ben… Reste fort », a gentiment écrit l’homme aux 24 titres du Grand Chelem qui connaît très bien ce sentiment de devoir jeter l’éponge dans l’un des tournois les plus importants de l’année.
Publié le samedi 30 août 2025 à 18:18