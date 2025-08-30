On se souvient tous de Novak Djokovic imitant la célé­bra­tion de Ben Shelton après l’avoir battu en demi‐finales de l’US Open lors de l’édi­tion 2023, une imita­tion que l’Américain n’avait pas trop apprécié.

Deux ans plus tard, les deux hommes semblent en meilleur terme et le Serbe n’a pas hésité à consoler publi­que­ment celui qui a été contraint à l’abandon au 3e tour face à Adrian Mannarino.

« Une épreuve diffi­cile aujourd’hui, Ben… Reste fort », a genti­ment écrit l’homme aux 24 titres du Grand Chelem qui connaît très bien ce senti­ment de devoir jeter l’éponge dans l’un des tour­nois les plus impor­tants de l’année.