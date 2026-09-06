Ex‐numéro 1 chez les juniors, Alexander Blockx démontre une fois de plus tout son poten­tiel à l’US Open.

Aujourd’hui 34e mondial à 21 ans, le Belge s’est offert contre Flavio Cobolli (6e mondial) sa première victoire contre un top 10 en Grand Chelem : 6–7(4), 6–3, 6–0, 6–3.

Et lors d’une inter­view sur le court après sa quali­fi­ca­tion pour les huitièmes de finale, Blockx a reconnu qu’il était plutôt content d’éviter Taylor Fritz (10e), renversé par Francisco Cerundolo (25e) au troi­sième tour.

“But that doesn’t mean I’m going to beat Francisco. He’s there for a reason. He kicked my ass in prac­tice last week so it’s gonna be a tough one.” — Gill Gross 🦣 (@Gill_Gross) September 5, 2026

« J’ai été sous le choc, pour être honnête. C’est pendant le match, au 4e set, que j’ai vu le résultat. C’était vrai­ment inat­tendu. Affronter Taylor à l’US Open est l’une des épreuves les plus diffi­ciles du tennis. Je suis plutôt content d’avoir échappé à ça. Mais ça ne veut pas dire que je vais battre Francisco. Il est là pour une bonne raison. Il m’a mis une raclée à l’entraînement la semaine dernière, donc ça va être un match difficile. »