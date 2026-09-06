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Le Belge Alexander Blockx, tombeur du 6e mondial : « Quand pendant mon match, j’ai vu que Taylor Fritz avait perdu, j’étais sous le choc »

Par
Baptiste Mulatier
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Ex‐numéro 1 chez les juniors, Alexander Blockx démontre une fois de plus tout son poten­tiel à l’US Open. 

Aujourd’hui 34e mondial à 21 ans, le Belge s’est offert contre Flavio Cobolli (6e mondial) sa première victoire contre un top 10 en Grand Chelem : 6–7(4), 6–3, 6–0, 6–3.

Et lors d’une inter­view sur le court après sa quali­fi­ca­tion pour les huitièmes de finale, Blockx a reconnu qu’il était plutôt content d’éviter Taylor Fritz (10e), renversé par Francisco Cerundolo (25e) au troi­sième tour. 

« J’ai été sous le choc, pour être honnête. C’est pendant le match, au 4e set, que j’ai vu le résultat. C’était vrai­ment inat­tendu. Affronter Taylor à l’US Open est l’une des épreuves les plus diffi­ciles du tennis. Je suis plutôt content d’avoir échappé à ça. Mais ça ne veut pas dire que je vais battre Francisco. Il est là pour une bonne raison. Il m’a mis une raclée à l’entraînement la semaine dernière, donc ça va être un match difficile. »

Publié le dimanche 6 septembre 2026 à 14:26

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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