Très incer­tain avant la rencontre, Alexander Blockx a fina­le­ment aban­donné au troi­sième set contre Karen Khachanov en quarts de finale de l’US Open, alors qu’il était mené 6–3, 7–5, 6–2.

« Je pense qu’aujourd’hui, mon corps m’a tout simple­ment dit ‘ça suffit’. Comme je l’ai dit il y a deux jours, j’étais déjà en grande diffi­culté physique. Contre Francisco Cerundolo, j’étais sur le point d’abandonner, et aujourd’hui, ça n’a fait qu’empirer. Je ressen­tais encore beau­coup de douleur aux côtes et aussi à la jambe. Puis, au cours du deuxième set, j’ai eu un nerf bloqué dans le dos, ce qui m’a rendu les mouve­ments encore plus diffi­ciles », a expliqué le Belge de 21 ans, qui inté­grera le top 30 lundi.

Blockx explains why he had to retire.



« I think today my body simply said enough. As I said two days ago, I was already really strug­gling physi­cally. Against Francisco, I was on the verge of reti­ring, and today it just got worse. I was still feeling a lot of pain in my ribs and… pic.twitter.com/kQ2FP3mw3d — José Morgado (@josemorgado) September 10, 2026

A noter que Karen Khachanov affron­tera Alexander Zverev pour une place en finale du dernier Grand Chelem de l’année.