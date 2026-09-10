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Le Belge Blockx, après son abandon en quarts de finale contre Karen Khachanov : « Mon corps m’a tout simple­ment dit ‘ça suffit’ »

Par
Baptiste Mulatier
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Très incer­tain avant la rencontre, Alexander Blockx a fina­le­ment aban­donné au troi­sième set contre Karen Khachanov en quarts de finale de l’US Open, alors qu’il était mené 6–3, 7–5, 6–2.

« Je pense qu’aujourd’hui, mon corps m’a tout simple­ment dit ‘ça suffit’. Comme je l’ai dit il y a deux jours, j’étais déjà en grande diffi­culté physique. Contre Francisco Cerundolo, j’étais sur le point d’abandonner, et aujourd’hui, ça n’a fait qu’empirer. Je ressen­tais encore beau­coup de douleur aux côtes et aussi à la jambe. Puis, au cours du deuxième set, j’ai eu un nerf bloqué dans le dos, ce qui m’a rendu les mouve­ments encore plus diffi­ciles », a expliqué le Belge de 21 ans, qui inté­grera le top 30 lundi. 

A noter que Karen Khachanov affron­tera Alexander Zverev pour une place en finale du dernier Grand Chelem de l’année. 

Publié le jeudi 10 septembre 2026 à 12:24

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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