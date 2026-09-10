Très incertain avant la rencontre, Alexander Blockx a finalement abandonné au troisième set contre Karen Khachanov en quarts de finale de l’US Open, alors qu’il était mené 6–3, 7–5, 6–2.
« Je pense qu’aujourd’hui, mon corps m’a tout simplement dit ‘ça suffit’. Comme je l’ai dit il y a deux jours, j’étais déjà en grande difficulté physique. Contre Francisco Cerundolo, j’étais sur le point d’abandonner, et aujourd’hui, ça n’a fait qu’empirer. Je ressentais encore beaucoup de douleur aux côtes et aussi à la jambe. Puis, au cours du deuxième set, j’ai eu un nerf bloqué dans le dos, ce qui m’a rendu les mouvements encore plus difficiles », a expliqué le Belge de 21 ans, qui intégrera le top 30 lundi.
Blockx explains why he had to retire.— José Morgado (@josemorgado) September 10, 2026
« I think today my body simply said enough. As I said two days ago, I was already really struggling physically. Against Francisco, I was on the verge of retiring, and today it just got worse. I was still feeling a lot of pain in my ribs and… pic.twitter.com/kQ2FP3mw3d
A noter que Karen Khachanov affrontera Alexander Zverev pour une place en finale du dernier Grand Chelem de l’année.
Publié le jeudi 10 septembre 2026 à 12:24