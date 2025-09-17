AccueilInsoliteLe cocktail "Honey Deuce", simplement 17 millions de recettes...
InsoliteUS OpenEconomie

Le cock­tail « Honey Deuce », simple­ment 17 millions de recettes…

Laurent Trupiano
Par Laurent Trupiano

-

36

L’US Open a été un succès surtout au niveau écono­mique, il faut dire que l’af­fluence a battu des records mais ce n’est pas vrai­ment la seule source de revenus qui génère une forte marge.

En effet, on a appris que plus de 700.000 cock­tails ont été vendues, ce qui constitue là aussi un nouveau record si on compare aux éditions précé­dentes. Difficile de bien comprendre cette progres­sion sauf à argu­menter sur la météo qui n’a pour­tant pas été trop favo­rable, après c’est peut‐être les boules de water­melon en forme de balles de tennis qui ont fait la différence.

Publié le mercredi 17 septembre 2025 à 12:46

Article précédent
Steve Johnson plutôt mauvais joueur : « C’est le pire format de tous les temps. Il a tout simple­ment perdu tout son intérêt. C’est horrible »

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2025 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.