L’US Open a été un succès surtout au niveau écono­mique, il faut dire que l’af­fluence a battu des records mais ce n’est pas vrai­ment la seule source de revenus qui génère une forte marge.

The US Open sold 738,459 of its signa­ture Honey Deuce cock­tails during this year’s tour­na­ment.



738,459

x $23

———

= $17 million in sales



That's a $4.2 million jump from 2024 (and more than enough to cover the $10 million in prize money for the men's and women's singles winners).

En effet, on a appris que plus de 700.000 cock­tails ont été vendues, ce qui constitue là aussi un nouveau record si on compare aux éditions précé­dentes. Difficile de bien comprendre cette progres­sion sauf à argu­menter sur la météo qui n’a pour­tant pas été trop favo­rable, après c’est peut‐être les boules de water­melon en forme de balles de tennis qui ont fait la différence.