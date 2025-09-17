L’US Open a été un succès surtout au niveau économique, il faut dire que l’affluence a battu des records mais ce n’est pas vraiment la seule source de revenus qui génère une forte marge.
The US Open sold 738,459 of its signature Honey Deuce cocktails during this year’s tournament.— Joe Pompliano (@JoePompliano) September 16, 2025
738,459
x $23
———
= $17 million in sales
That’s a $4.2 million jump from 2024 (and more than enough to cover the $10 million in prize money for the men’s and women’s singles winners). pic.twitter.com/9a7HNYkCCQ
En effet, on a appris que plus de 700.000 cocktails ont été vendues, ce qui constitue là aussi un nouveau record si on compare aux éditions précédentes. Difficile de bien comprendre cette progression sauf à argumenter sur la météo qui n’a pourtant pas été trop favorable, après c’est peut‐être les boules de watermelon en forme de balles de tennis qui ont fait la différence.
Publié le mercredi 17 septembre 2025 à 12:46