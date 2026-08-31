Consultant pour la télévision américaine, John McEnroe a commenté la défaite de Novak Djokovic au premier tour de l’US Open.
Et sa déclaration à l’intention de Mariano Navone, 49e mondial, tombeur du Serbe en cinq sets (7–6[5], 5–7, 4–6, 6–2, 6–1), a provoqué de nombreuses réactions sur les réseaux sociaux.
« Tu vas disputer ton deuxième tour sur le court numéro 21. On te souhaite bonne chance. Et tu vas devoir essayer de jouer avec la même énergie et la même intensité, tout en profitant de l’instant présent, jeune homme », a lâché l’ancien numéro 1 mondial.
Des propos jugés inutiles et condescendants de la part des fans de tennis en commentaires du post.
« You’ll be playing your second round on Court 21. We wish you the best. » – John McEnroe after Mariano Navone beats Novak Djokovic in the US Open pic.twitter.com/3mN94Bra5S— Awful Announcing (@awfulannouncing) August 31, 2026
A noter qu’au deuxième tour, l’Argentin affrontera Stanislas Wawrinka ou Matteo Berrettini.
Publié le lundi 31 août 2026 à 13:29