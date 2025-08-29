Il y a parfois des compor­te­ments qui donnent la nausée venant de certains « fans » de tennis.

Alors que Kamil Majchrzak, signait quelques auto­graphes après sa superbe victoire en cinq sets face à Karen Khachanov au deuxième tour de l’US open ce jeudi, un homme d’une quaran­taine d’an­nées a carré­ment arraché et volé la casquette signée du Polonais destinée à un enfant d’une dizaine d’année.

Sans aucun remord et même fier de lui devant la détresse du gamin, l’in­di­vidu en ques­tion s’est empressé de ranger son trophée dans un sac.

Kamil Majchrzak was trying to give his hat to a boy after his big win at the U.S. Open and the guy next to him snatches it and imme­dia­tely hides it.



Don't ever be this guy

La honte, tout simplement.