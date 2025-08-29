Il y a parfois des comportements qui donnent la nausée venant de certains « fans » de tennis.
Alors que Kamil Majchrzak, signait quelques autographes après sa superbe victoire en cinq sets face à Karen Khachanov au deuxième tour de l’US open ce jeudi, un homme d’une quarantaine d’années a carrément arraché et volé la casquette signée du Polonais destinée à un enfant d’une dizaine d’année.
Sans aucun remord et même fier de lui devant la détresse du gamin, l’individu en question s’est empressé de ranger son trophée dans un sac.
Kamil Majchrzak was trying to give his hat to a boy after his big win at the U.S. Open and the guy next to him snatches it and immediately hides it.— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) August 29, 2025
Don’t ever be this guy 🙄 pic.twitter.com/BhNUtrUpEt
La honte, tout simplement.
Publié le vendredi 29 août 2025 à 17:40