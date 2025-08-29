AccueilVidéosLe comportement honteux d'un spectateur arrachant la casquette signée d'un joueur à...
Le compor­te­ment honteux d’un spec­ta­teur arra­chant la casquette signée d’un joueur à un enfant

Il y a parfois des compor­te­ments qui donnent la nausée venant de certains « fans » de tennis.

Alors que Kamil Majchrzak, signait quelques auto­graphes après sa superbe victoire en cinq sets face à Karen Khachanov au deuxième tour de l’US open ce jeudi, un homme d’une quaran­taine d’an­nées a carré­ment arraché et volé la casquette signée du Polonais destinée à un enfant d’une dizaine d’année. 

Sans aucun remord et même fier de lui devant la détresse du gamin, l’in­di­vidu en ques­tion s’est empressé de ranger son trophée dans un sac. 

La honte, tout simplement. 

Publié le vendredi 29 août 2025 à 17:40

