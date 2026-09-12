Accueil US Open

Le conseil de Tiafoe à Shelton, qui l’a battu en demi‐finales : « Il faut qu’il mette de côté son bilan contre Zverev »

Par
Baptiste Mulatier
-
231

Si Ben Shelton l’a privé de son rêve, en le battant en demi‐finales de l’US Open (4−6, 6–3, 6–3, 7–5), Frances Tiafoe n’a pas hésité à glisser quelques conseils à son ami et compa­triote avant sa finale contre Alexander Zverev. 

« C’est une finale de Grand Chelem. Il devra saisir ses occa­sions, et Ben s’en sort très bien jusqu’à présent. Il doit conti­nuer à gagner le cœur du public et voir ce qui se passe ; tout simple­ment, voir comment ça se passe. Les deux joueurs vont servir à un très haut niveau et tout se jouera proba­ble­ment lors de quelques tie‐breaks. Évidemment, il faut mettre de côté le bilan des confron­ta­tions directes et croire vrai­ment qu’il peut remporter le match. Il doit jouer à un bon niveau pendant deux heures — voire plus — et voir ce qui se passe. Que le meilleur gagne. »

Pour rappel, Alexander Zverev n’a jamais perdu contre Ben Shelton en cinq confrontations. 

Publié le samedi 12 septembre 2026 à 15:45

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

ARTICLES CONNEXESDu même auteur

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram X
© The Tennis Factory 2026 ♥