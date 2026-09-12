Si Ben Shelton l’a privé de son rêve, en le battant en demi‐finales de l’US Open (4−6, 6–3, 6–3, 7–5), Frances Tiafoe n’a pas hésité à glisser quelques conseils à son ami et compa­triote avant sa finale contre Alexander Zverev.

« C’est une finale de Grand Chelem. Il devra saisir ses occa­sions, et Ben s’en sort très bien jusqu’à présent. Il doit conti­nuer à gagner le cœur du public et voir ce qui se passe ; tout simple­ment, voir comment ça se passe. Les deux joueurs vont servir à un très haut niveau et tout se jouera proba­ble­ment lors de quelques tie‐breaks. Évidemment, il faut mettre de côté le bilan des confron­ta­tions directes et croire vrai­ment qu’il peut remporter le match. Il doit jouer à un bon niveau pendant deux heures — voire plus — et voir ce qui se passe. Que le meilleur gagne. »

Pour rappel, Alexander Zverev n’a jamais perdu contre Ben Shelton en cinq confrontations.