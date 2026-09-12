Si Ben Shelton l’a privé de son rêve, en le battant en demi‐finales de l’US Open (4−6, 6–3, 6–3, 7–5), Frances Tiafoe n’a pas hésité à glisser quelques conseils à son ami et compatriote avant sa finale contre Alexander Zverev.
« C’est une finale de Grand Chelem. Il devra saisir ses occasions, et Ben s’en sort très bien jusqu’à présent. Il doit continuer à gagner le cœur du public et voir ce qui se passe ; tout simplement, voir comment ça se passe. Les deux joueurs vont servir à un très haut niveau et tout se jouera probablement lors de quelques tie‐breaks. Évidemment, il faut mettre de côté le bilan des confrontations directes et croire vraiment qu’il peut remporter le match. Il doit jouer à un bon niveau pendant deux heures — voire plus — et voir ce qui se passe. Que le meilleur gagne. »
Pour rappel, Alexander Zverev n’a jamais perdu contre Ben Shelton en cinq confrontations.
Publié le samedi 12 septembre 2026 à 15:45