Dans sa dernière émis­sion diffusée sur RMC Sport, « Bartoli Time », Marion Bartoli a tenu à revenir sur la défaite surprise d’Arthur Fils dès le premier tour de l’US Open. Une défaite qui a suscité énor­mé­ment de critiques notam­ment après le sacre du Français sur le Masters 1000 de Cincinnati.

Et la lauréate de Wimbledon 2013 n’a pas voulu acca­bler son jeune compa­triote, expli­quant qu’il avait encore besoin de travailler.

🌟 🇫🇷 Marion Bartoli : « Il manque de l’expérience à Arthur Fils sur le format en 5 sets. (…) Il y a des paliers, des appren­tis­sages à avoir, et je ne doute pas qu’il va y arriver. » pic.twitter.com/Nxd6dLFl3Y — RMC Sport (@RMCsport) September 6, 2026

« La réalité est qu’il n’a pas joué beau­coup de Grands Chelems et, malheu­reu­se­ment, il a dû déclarer forfait à de nombreuses reprises à cause de ses bles­sures. Donc il lui manque de l’ex­pé­rience. Comment travailler cela ? Ces formats au meilleur des cinq sets néces­sitent une gestion mentale et physique diffé­rente des matchs en trois sets. Et le jeu d’Arthur Fils est extrê­me­ment éner­gi­vore. Sur des formats court, il peut être à fond tout le temps, mais sur des formats plus long, il est obligé d’avoir une gestion diffé­rente en termes d’ef­forts et de moments importants. »