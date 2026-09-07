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Le constat de Marion Bartoli sur la nouvelle désillu­sion d’Arthur Fils : « La réalité est qu’il n’a pas beau­coup joué de tour­nois du Grands Chelems. Il lui manque donc de l’expérience »

Par
Thomas S
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Dans sa dernière émis­sion diffusée sur RMC Sport, « Bartoli Time », Marion Bartoli a tenu à revenir sur la défaite surprise d’Arthur Fils dès le premier tour de l’US Open. Une défaite qui a suscité énor­mé­ment de critiques notam­ment après le sacre du Français sur le Masters 1000 de Cincinnati. 

Et la lauréate de Wimbledon 2013 n’a pas voulu acca­bler son jeune compa­triote, expli­quant qu’il avait encore besoin de travailler. 

« La réalité est qu’il n’a pas joué beau­coup de Grands Chelems et, malheu­reu­se­ment, il a dû déclarer forfait à de nombreuses reprises à cause de ses bles­sures. Donc il lui manque de l’ex­pé­rience. Comment travailler cela ? Ces formats au meilleur des cinq sets néces­sitent une gestion mentale et physique diffé­rente des matchs en trois sets. Et le jeu d’Arthur Fils est extrê­me­ment éner­gi­vore. Sur des formats court, il peut être à fond tout le temps, mais sur des formats plus long, il est obligé d’avoir une gestion diffé­rente en termes d’ef­forts et de moments importants. »

Publié le lundi 7 septembre 2026 à 17:17

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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