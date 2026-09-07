Dans sa dernière émission diffusée sur RMC Sport, « Bartoli Time », Marion Bartoli a tenu à revenir sur la défaite surprise d’Arthur Fils dès le premier tour de l’US Open. Une défaite qui a suscité énormément de critiques notamment après le sacre du Français sur le Masters 1000 de Cincinnati.
Et la lauréate de Wimbledon 2013 n’a pas voulu accabler son jeune compatriote, expliquant qu’il avait encore besoin de travailler.
🌟 🇫🇷 Marion Bartoli : « Il manque de l’expérience à Arthur Fils sur le format en 5 sets. (…) Il y a des paliers, des apprentissages à avoir, et je ne doute pas qu’il va y arriver. » pic.twitter.com/Nxd6dLFl3Y— RMC Sport (@RMCsport) September 6, 2026
« La réalité est qu’il n’a pas joué beaucoup de Grands Chelems et, malheureusement, il a dû déclarer forfait à de nombreuses reprises à cause de ses blessures. Donc il lui manque de l’expérience. Comment travailler cela ? Ces formats au meilleur des cinq sets nécessitent une gestion mentale et physique différente des matchs en trois sets. Et le jeu d’Arthur Fils est extrêmement énergivore. Sur des formats court, il peut être à fond tout le temps, mais sur des formats plus long, il est obligé d’avoir une gestion différente en termes d’efforts et de moments importants. »
Publié le lundi 7 septembre 2026 à 17:17