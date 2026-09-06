Alors que cette édition 2026 de l’US Open ne cesse de nous surprendre avec l’éli­mi­na­tion de nombreuses têtes de série et l’émer­gence de nouveaux joueurs, Mats Wilander, consul­tant pour L’Équipe a livré une analyse sur le pour­quoi du comment de cette instabilité.

« Nous sommes actuel­le­ment au coeur d’un chan­ge­ment de géné­ra­tion, ce qui explique en partie l’ins­ta­bi­lité au sommet du clas­se­ment mondial derrière le trio de tête Sinner‐Zverev‐Alcaraz bien sûr. Des jeunes comme Flavio Cobolli ou Ben Shelton se sont frayé un chemin jusque dans le top 10. D’autres, plus jeunes encore, vont rapi­de­ment s’y installer comme Rafael Jodar ou Arthur Fils. Et derrière, ça pousse fort. Mais je ne pense pas pour autant qu’on aura à l’avenir une élite aussi stable que dans le passé. Car le tennis est plus compé­titif qu’il ne l’a jamais été. La tendance ne va pas s’inverser. »