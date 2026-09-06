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Le constat de Mats Wilander sur le tennis actuel : « Voici l’une des causes de l’ins­ta­bi­lité derrière le trio Sinner‐Zverev‐Alcaraz »

Par
Thomas S
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1984

Alors que cette édition 2026 de l’US Open ne cesse de nous surprendre avec l’éli­mi­na­tion de nombreuses têtes de série et l’émer­gence de nouveaux joueurs, Mats Wilander, consul­tant pour L’Équipe a livré une analyse sur le pour­quoi du comment de cette instabilité. 

« Nous sommes actuel­le­ment au coeur d’un chan­ge­ment de géné­ra­tion, ce qui explique en partie l’ins­ta­bi­lité au sommet du clas­se­ment mondial derrière le trio de tête Sinner‐Zverev‐Alcaraz bien sûr. Des jeunes comme Flavio Cobolli ou Ben Shelton se sont frayé un chemin jusque dans le top 10. D’autres, plus jeunes encore, vont rapi­de­ment s’y installer comme Rafael Jodar ou Arthur Fils. Et derrière, ça pousse fort. Mais je ne pense pas pour autant qu’on aura à l’avenir une élite aussi stable que dans le passé. Car le tennis est plus compé­titif qu’il ne l’a jamais été. La tendance ne va pas s’inverser. »

Publié le dimanche 6 septembre 2026 à 18:18

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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