Alors que cette édition 2026 de l’US Open ne cesse de nous surprendre avec l’élimination de nombreuses têtes de série et l’émergence de nouveaux joueurs, Mats Wilander, consultant pour L’Équipe a livré une analyse sur le pourquoi du comment de cette instabilité.
« Nous sommes actuellement au coeur d’un changement de génération, ce qui explique en partie l’instabilité au sommet du classement mondial derrière le trio de tête Sinner‐Zverev‐Alcaraz bien sûr. Des jeunes comme Flavio Cobolli ou Ben Shelton se sont frayé un chemin jusque dans le top 10. D’autres, plus jeunes encore, vont rapidement s’y installer comme Rafael Jodar ou Arthur Fils. Et derrière, ça pousse fort. Mais je ne pense pas pour autant qu’on aura à l’avenir une élite aussi stable que dans le passé. Car le tennis est plus compétitif qu’il ne l’a jamais été. La tendance ne va pas s’inverser. »
Publié le dimanche 6 septembre 2026 à 18:18