Après le coup de tonnerre consécutif à l’élimination de Novak Djokovic dès le premier tour de l’US Open, c’est au tour du tennis français de connaître le même sort avec la défaite d’entrée d’Arthur Fils, renversé par Stefanos Tsitsipas ce lundi.
Une défaite aussi surprenante qu’inquiétante compte tenu du scénario du match où le Français menait 6–4, 5–2 avant de connaître un énorme trou d’air.
Ancien 8e joueur mondial, le Français Arnaud Clément, actuel consultant pour Eurosport, a tenu à mettre en lumière le gros manque d’expérience de son jeune compatriote dans des matchs au meilleur des cinq sets.
« Ce qui est dur à encaisser pour Arthur, c’est ce côté panique. À un moment donné, il n’arrive plus du tout à reprendre le fil. Dans la manière dont il bouge, dans son language corporel, on ne le voit à aucun moment souffler, se calmer, se poser. Les choses s’enchaînent et s’enchaînent et à aucun moment il retrouve le fil de la rencontre. Normalement, cela arrive peu pour un joueur qui a gagné, qui a de la confiance. Quand il y a un mauvais passage, on essaie normalement de limiter la casse, et il n’a pas réussi à le faire. On a pu voir, peut‐être, d’une manière assez criante, le manque d’expérience qu’il peut avoir sur les tournois du Grand Chelem, quand les choses ne tournent pas en sa faveur. C’est un format qui est différent, qui peut être long et il n’y a pas, comme savent le faire les plus grands, une gestion de la panique. C’est ce qui est le plus préjudiciable pour lui. »
Publié le lundi 31 août 2026 à 23:51