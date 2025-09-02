Consultant pour Sky Sports et invitée à réagir à la lourde défaite de Coco Gauff contre Naomi Osaka en huitièmes de finale de l’US Open, Tim Henman a dressé un constat assez clair avant d’es­timer que l’Américaine avait besoin de quitter l’agi­ta­tion du circuit pendant quelques temps.

« Quand on parle de quel­qu’un qui est dans la zone, c’est qu’il a un état d’es­prit très clair et Osaka l’avait. Quand on pense à l’autre bout du court avec Gauff, on a l’im­pres­sion qu’elle est telle­ment confuse. C’est très stres­sant. Elle se concentre telle­ment sur son service, comme nous le faisons tous, quand vous avez ce genre d’état d’es­prit, c’est très diffi­cile de jouer votre meilleur tennis, surtout contre une joueuse de classe mondiale qui vous rend la vie diffi­cile. Gauff est une excel­lente compé­ti­trice, mais on a vu à la fin du match qu’elle était impa­tiente de quitter le court au plus vite. On a vu l’émo­tion sur le court, parfois jusqu’aux larmes. C’était presque trau­ma­ti­sant par moments. Elle a besoin de s’éloi­gner un peu de cet envi­ron­ne­ment pour décom­presser et réflé­chir à sa prochaine étape. »