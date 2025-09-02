Consultant pour Sky Sports et invitée à réagir à la lourde défaite de Coco Gauff contre Naomi Osaka en huitièmes de finale de l’US Open, Tim Henman a dressé un constat assez clair avant d’estimer que l’Américaine avait besoin de quitter l’agitation du circuit pendant quelques temps.
« Quand on parle de quelqu’un qui est dans la zone, c’est qu’il a un état d’esprit très clair et Osaka l’avait. Quand on pense à l’autre bout du court avec Gauff, on a l’impression qu’elle est tellement confuse. C’est très stressant. Elle se concentre tellement sur son service, comme nous le faisons tous, quand vous avez ce genre d’état d’esprit, c’est très difficile de jouer votre meilleur tennis, surtout contre une joueuse de classe mondiale qui vous rend la vie difficile. Gauff est une excellente compétitrice, mais on a vu à la fin du match qu’elle était impatiente de quitter le court au plus vite. On a vu l’émotion sur le court, parfois jusqu’aux larmes. C’était presque traumatisant par moments. Elle a besoin de s’éloigner un peu de cet environnement pour décompresser et réfléchir à sa prochaine étape. »
Publié le mardi 2 septembre 2025 à 15:15