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Le coup de gueule de Marion Bartoli sur un sujet majeur : « Sans joueurs, il n’y a pas de circuit. Si nous conti­nuons à perdre Sinner, Alcaraz et le reste du peloton, il ne restera plus grand‐chose à dire »

Par
Thomas S
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Consultante pour Sky Sports durant la quin­zaine de l’US Open, Marion Bartoli a tenu à évoquer les nombreuses bles­sures qui frappent le circuit ces derniers mois, dont les deux meilleurs joueurs du monde, Carlos Alcaraz et Jannik Sinner.

Et pour la lauréate de Wimbledon 2013, la surface et les balles sont les premières responsables. 

« Le problème, c’est que les surfaces deviennent de plus en plus lentes, alors que les balles sont extrê­me­ment lourdes. Je comprends ce point de vue, bien sûr, mais il faut prendre en consi­dé­ra­tion la santé des joueurs, car sans joueurs, il n’y a pas de circuit. Que l’on rende la surface plus rapide ou que l’on allège la balle, il faut revenir à ce qui exis­tait aupa­ra­vant, car à un moment donné, si nous conti­nuons à perdre Sinner, Alcaraz et le reste du peloton, il ne restera plus grand‐chose à dire. »

Publié le mercredi 2 septembre 2026 à 22:22

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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