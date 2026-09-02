Consultante pour Sky Sports durant la quin­zaine de l’US Open, Marion Bartoli a tenu à évoquer les nombreuses bles­sures qui frappent le circuit ces derniers mois, dont les deux meilleurs joueurs du monde, Carlos Alcaraz et Jannik Sinner.

Et pour la lauréate de Wimbledon 2013, la surface et les balles sont les premières responsables.

« Without players you have no tour ! » ❌



Marion Bartoli on what needs to change to prevent inju­ries 🗣️ pic.twitter.com/HbG9IGjlbH — Sky Sports Tennis (@SkySportsTennis) September 1, 2026

« Le problème, c’est que les surfaces deviennent de plus en plus lentes, alors que les balles sont extrê­me­ment lourdes. Je comprends ce point de vue, bien sûr, mais il faut prendre en consi­dé­ra­tion la santé des joueurs, car sans joueurs, il n’y a pas de circuit. Que l’on rende la surface plus rapide ou que l’on allège la balle, il faut revenir à ce qui exis­tait aupa­ra­vant, car à un moment donné, si nous conti­nuons à perdre Sinner, Alcaraz et le reste du peloton, il ne restera plus grand‐chose à dire. »