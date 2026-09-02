Consultante pour Sky Sports durant la quinzaine de l’US Open, Marion Bartoli a tenu à évoquer les nombreuses blessures qui frappent le circuit ces derniers mois, dont les deux meilleurs joueurs du monde, Carlos Alcaraz et Jannik Sinner.
Et pour la lauréate de Wimbledon 2013, la surface et les balles sont les premières responsables.
« Without players you have no tour ! » ❌— Sky Sports Tennis (@SkySportsTennis) September 1, 2026
Marion Bartoli on what needs to change to prevent injuries 🗣️ pic.twitter.com/HbG9IGjlbH
« Le problème, c’est que les surfaces deviennent de plus en plus lentes, alors que les balles sont extrêmement lourdes. Je comprends ce point de vue, bien sûr, mais il faut prendre en considération la santé des joueurs, car sans joueurs, il n’y a pas de circuit. Que l’on rende la surface plus rapide ou que l’on allège la balle, il faut revenir à ce qui existait auparavant, car à un moment donné, si nous continuons à perdre Sinner, Alcaraz et le reste du peloton, il ne restera plus grand‐chose à dire. »
Publié le mercredi 2 septembre 2026 à 22:22