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Le coup de gueule de Venus Williams après sa 15e défaite consé­cu­tive : « Je ne connais aucun autre sport où cela se passe comme ça »

Par
Baptiste Mulatier
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Encore invitée à 46 ans, Venus Williams a subi contre Sofia Kenin au premier tour de l’US Open une 15e défaite consé­cu­tive sur le circuit prin­cipal : 6–2, 7–6(6), en 1h49 de jeu. 

Mais au‐delà du résultat, c’est surtout l’horaire de la rencontre qui a agacé l’ancienne numéro 1 mondiale. Son match ayant commencé à minuit passé, l’Américaine a fait passer un message aux organisateurs.

« Je ne pense pas que cela ait été une bonne chose pour l’une ou l’autre d’entre nous, alors nous avons toutes les deux essayé d’en tirer le meilleur parti. Je ne connais aucun autre sport où l’on doive commencer aussi tard. Je pense vrai­ment qu’il y a matière à amélio­ra­tion (…) Le public était vrai­ment enthou­siaste. Je n’avais jamais disputé de match aussi tard aupa­ra­vant, et j’étais heureuse de voir que tant de gens étaient restés. Ce fut un véri­table honneur de jouer devant eux. »

Publié le lundi 31 août 2026 à 17:22

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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