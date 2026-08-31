Encore invitée à 46 ans, Venus Williams a subi contre Sofia Kenin au premier tour de l’US Open une 15e défaite consé­cu­tive sur le circuit prin­cipal : 6–2, 7–6(6), en 1h49 de jeu.

Mais au‐delà du résultat, c’est surtout l’horaire de la rencontre qui a agacé l’ancienne numéro 1 mondiale. Son match ayant commencé à minuit passé, l’Américaine a fait passer un message aux organisateurs.

Venus Williams on star­ting her match after midnight.



« I don’t think it was good for either of us, so we both tried to make the best of it. I don’t know of any other sport where you have to start so late. I defi­ni­tely think there’s room for impro­ve­ment (…) The crowd was really… pic.twitter.com/UJjnRRgqwC — José Morgado (@josemorgado) August 31, 2026

« Je ne pense pas que cela ait été une bonne chose pour l’une ou l’autre d’entre nous, alors nous avons toutes les deux essayé d’en tirer le meilleur parti. Je ne connais aucun autre sport où l’on doive commencer aussi tard. Je pense vrai­ment qu’il y a matière à amélio­ra­tion (…) Le public était vrai­ment enthou­siaste. Je n’avais jamais disputé de match aussi tard aupa­ra­vant, et j’étais heureuse de voir que tant de gens étaient restés. Ce fut un véri­table honneur de jouer devant eux. »