Encore invitée à 46 ans, Venus Williams a subi contre Sofia Kenin au premier tour de l’US Open une 15e défaite consécutive sur le circuit principal : 6–2, 7–6(6), en 1h49 de jeu.
Mais au‐delà du résultat, c’est surtout l’horaire de la rencontre qui a agacé l’ancienne numéro 1 mondiale. Son match ayant commencé à minuit passé, l’Américaine a fait passer un message aux organisateurs.
Venus Williams on starting her match after midnight.— José Morgado (@josemorgado) August 31, 2026
« I don’t think it was good for either of us, so we both tried to make the best of it. I don’t know of any other sport where you have to start so late. I definitely think there’s room for improvement (…) The crowd was really… pic.twitter.com/UJjnRRgqwC
« Je ne pense pas que cela ait été une bonne chose pour l’une ou l’autre d’entre nous, alors nous avons toutes les deux essayé d’en tirer le meilleur parti. Je ne connais aucun autre sport où l’on doive commencer aussi tard. Je pense vraiment qu’il y a matière à amélioration (…) Le public était vraiment enthousiaste. Je n’avais jamais disputé de match aussi tard auparavant, et j’étais heureuse de voir que tant de gens étaient restés. Ce fut un véritable honneur de jouer devant eux. »
Publié le lundi 31 août 2026 à 17:22