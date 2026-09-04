En conférence de presse à l’US Open, où il fait son grand retour et s’est qualifié pour le troisième tour, Carlos Alcaraz a tapé du poing sur la table, en faisant passer un message aux instances.
« Si on doit disputer tous les tournois obligatoires que l’ATP nous impose, on passe environ 40 semaines en compétition. C’est impossible, et on voit beaucoup de joueurs se blesser, beaucoup de joueurs s’épuiser. S’ils ne font rien pour y remédier, nous verrons encore plus de blessures à l’avenir. À l’avenir, je vais m’accorder quelques pauses et je manquerai certains tournois, c’est certain », a lâché le septuple lauréat en Grand Chelem.
Alors que les blessures de multiplient, que les joueurs (notamment Carlos Alcaraz) se plaignent de plus en plus du calendrier, et que le nouveau format des Masters 1000 (joués sur deux semaines) suscitent beaucoup de critiques, l’ATP ne compte visiblement pas faire machine arrière.
Selon les informations de L’Equipe, des discussions se tiennent depuis quelques jours à New‐York pour préparer le calendrier de la saison 2028, et le journal rapporte les propos assez agressifs d’un acteur de ces réunions.
« Mais qu’ils fassent des pauses ! Si ça leur permet de se sentir mieux, de revenir plus forts, qu’ils aillent jouer des exhibitions ! Comme le disait Butch Buchholz (ancien patron de l’ATP et créateur du Miami Open), les joueurs sont comme les autobus, il en passe un nouveau toutes les vingt minutes. Personne n’est éternel, pas même l’ami Federer. Donc on ne perd pas de temps avec ça. Nous, on a une vision du futur. »
Publié le vendredi 4 septembre 2026 à 16:45