Lors de son duel face à Arthur Rinderknech, l’Espagnol qui est en grande forme depuis le début de la semaine a encore proposé un coup venu de nulle part. On vous laisse apprécier ce réflexe car il est plutôt rare à ce niveau.
Carlos Alcaraz 🤣 pic.twitter.com/eQ7b7mL27s— José Morgado (@josemorgado) August 31, 2025
En face le Tricolore surpris par autant d’audace n’a pas pu réaliser sa volée dans de bonnes conditions et bien sûr Carlitos n’a pu s’empêcher d’esquisser un petit sourire de satisfaction.
Publié le dimanche 31 août 2025 à 20:39