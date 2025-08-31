AccueilVidéosLe coup magique derrière le dos d'Alcaraz, tu es un génie ou...
Le coup magique derrière le dos d’Alcaraz, tu es un génie ou pas…

Lors de son duel face à Arthur Rinderknech, l’Espagnol qui est en grande forme depuis le début de la semaine a encore proposé un coup venu de nulle part. On vous laisse appré­cier ce réflexe car il est plutôt rare à ce niveau. 

En face le Tricolore surpris par autant d’au­dace n’a pas pu réaliser sa volée dans de bonnes condi­tions et bien sûr Carlitos n’a pu s’empêcher d’es­quisser un petit sourire de satisfaction.

Publié le dimanche 31 août 2025 à 20:39

