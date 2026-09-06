Arthur Gea revient de très loin. Battu au dernier tour des qualifications, le Français a finalement profité du forfait de Casper Ruud pour intégrer le tableau principal en tant que lucky loser.
Depuis, il fait son chemin sans trembler. Et ce fut encore le cas cette nuit face à l’Américain Michael Zheng. Au terme d’un combat en cinq sets, Gea est parvenu à renverser la situation pour s’imposer 7–6, 3–6, 4–6, 6–3, 6–2.
Désormais qualifié pour les huitièmes de finale, le dernier Français encore en lice s’est confié auprès de nos confrères de L’Équipe. Et malgré ce magnifique parcours, pas question pour lui de se satisfaire de ce résultat. Gea voit avant tout cette performance comme une nouvelle étape dans son développement et compte bien viser encore plus haut à l’avenir.
« Ça fait super plaisir, parce que je suis l’un des premiers à être arrivé ici, une semaine avant les qualifs. C’est ma 3e semaine. En vrai, ça ne change rien. Bien sûr, ça fait plaisir d’être le dernier Français, mais je préfère être le dernier joueur du tournoi que le dernier Français en course. Comme je le dis souvent, après Los Cabos, j’étais content, mais ce n’était qu’une étape. Ça m’a permis d’être dans les 100. Là, c’est pareil. Le but, c’est de ne pas s’arrêter en huitièmes de finale dans le futur. Si j’arrive à aller plus loin, c’est super. En tout cas, ça me permet déjà d’être à l’aise dans les Grands Chelems »
Pour une place en quarts de finale, Arthur Gea retrouvera Botic van de Zandschulp. Un adversaire à sa portée sur le papier et une formidable occasion pour le Français de poursuivre son incroyable aventure et, pourquoi pas, de s’offrir un premier quart de finale en Grand Chelem.
Publié le dimanche 6 septembre 2026 à 08:44