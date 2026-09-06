Arthur Gea revient de très loin. Battu au dernier tour des quali­fi­ca­tions, le Français a fina­le­ment profité du forfait de Casper Ruud pour inté­grer le tableau prin­cipal en tant que lucky loser.

Depuis, il fait son chemin sans trem­bler. Et ce fut encore le cas cette nuit face à l’Américain Michael Zheng. Au terme d’un combat en cinq sets, Gea est parvenu à renverser la situa­tion pour s’im­poser 7–6, 3–6, 4–6, 6–3, 6–2.

Désormais qualifié pour les huitièmes de finale, le dernier Français encore en lice s’est confié auprès de nos confrères de L’Équipe. Et malgré ce magni­fique parcours, pas ques­tion pour lui de se satis­faire de ce résultat. Gea voit avant tout cette perfor­mance comme une nouvelle étape dans son déve­lop­pe­ment et compte bien viser encore plus haut à l’avenir.

« Ça fait super plaisir, parce que je suis l’un des premiers à être arrivé ici, une semaine avant les qualifs. C’est ma 3e semaine. En vrai, ça ne change rien. Bien sûr, ça fait plaisir d’être le dernier Français, mais je préfère être le dernier joueur du tournoi que le dernier Français en course. Comme je le dis souvent, après Los Cabos, j’étais content, mais ce n’était qu’une étape. Ça m’a permis d’être dans les 100. Là, c’est pareil. Le but, c’est de ne pas s’ar­rêter en huitièmes de finale dans le futur. Si j’ar­rive à aller plus loin, c’est super. En tout cas, ça me permet déjà d’être à l’aise dans les Grands Chelems »

Pour une place en quarts de finale, Arthur Gea retrou­vera Botic van de Zandschulp. Un adver­saire à sa portée sur le papier et une formi­dable occa­sion pour le Français de pour­suivre son incroyable aven­ture et, pour­quoi pas, de s’of­frir un premier quart de finale en Grand Chelem.