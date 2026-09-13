Tombeur de Ben Shelton en finale de l’US Open, Alexander Zverev a décroché son deuxième titre du Grand Chelem, quelques mois seule­ment après son sacre à Roland‐Garros.

Lors de la céré­monie de remise des prix, l’Allemand a tenu à rendre un vibrant hommage à sa mère. Avec beau­coup d’émotion, il a notam­ment raconté sa réac­tion lorsque, à l’âge de quatre ans, il a été diag­nos­tiqué diabé­tique de type 1.

Zverev gave an emotional speech after winning the U.S. Open about his mom and how she helped him achieve his dreams despite strug­gling with diabetes



“I wanna thank one more person who’s never actually watching my matches but is the most impor­tant person in my tennis life and in… pic.twitter.com/xDIRIuvMf2 — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) September 13, 2026

« Je tiens à remer­cier une autre personne qui, bien qu’elle ne regarde jamais mes matchs, est la personne la plus impor­tante dans ma vie de joueur de tennis et dans ma vie en général. Quand votre fils de 4 ans apprend qu’il est diabé­tique et que les méde­cins vous annoncent que sa vie et ses acti­vités spor­tives seront très, très limi­tées, il faut une mère très, très forte pour sortir de leur cabinet et dire : ‘Mon fils ira où il voudra. S’il veut être joueur de tennis, il sera joueur de tennis. S’il veut faire autre chose, il fera autre chose. Mais cette maladie ne nous défi­nira pas.’ Ma mère est la personne la plus impor­tante et la plus forte que je connaisse. Il faut une femme d’une force incroyable pour faire ce qu’elle a fait. »