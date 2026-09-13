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Le discours émou­vant de Zverev après son sacre : « Je tiens à remer­cier la personne qui, bien qu’elle ne regarde jamais mes matchs, est la plus impor­tante dans ma vie »

Par
Baptiste Mulatier
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Tombeur de Ben Shelton en finale de l’US Open, Alexander Zverev a décroché son deuxième titre du Grand Chelem, quelques mois seule­ment après son sacre à Roland‐Garros.

Lors de la céré­monie de remise des prix, l’Allemand a tenu à rendre un vibrant hommage à sa mère. Avec beau­coup d’émotion, il a notam­ment raconté sa réac­tion lorsque, à l’âge de quatre ans, il a été diag­nos­tiqué diabé­tique de type 1.

« Je tiens à remer­cier une autre personne qui, bien qu’elle ne regarde jamais mes matchs, est la personne la plus impor­tante dans ma vie de joueur de tennis et dans ma vie en général. Quand votre fils de 4 ans apprend qu’il est diabé­tique et que les méde­cins vous annoncent que sa vie et ses acti­vités spor­tives seront très, très limi­tées, il faut une mère très, très forte pour sortir de leur cabinet et dire : ‘Mon fils ira où il voudra. S’il veut être joueur de tennis, il sera joueur de tennis. S’il veut faire autre chose, il fera autre chose. Mais cette maladie ne nous défi­nira pas.’ Ma mère est la personne la plus impor­tante et la plus forte que je connaisse. Il faut une femme d’une force incroyable pour faire ce qu’elle a fait. »

Publié le lundi 14 septembre 2026 à 00:35

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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