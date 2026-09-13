Tombeur de Ben Shelton en finale de l’US Open, Alexander Zverev a décroché son deuxième titre du Grand Chelem, quelques mois seulement après son sacre à Roland‐Garros.
Lors de la cérémonie de remise des prix, l’Allemand a tenu à rendre un vibrant hommage à sa mère. Avec beaucoup d’émotion, il a notamment raconté sa réaction lorsque, à l’âge de quatre ans, il a été diagnostiqué diabétique de type 1.
Zverev gave an emotional speech after winning the U.S. Open about his mom and how she helped him achieve his dreams despite struggling with diabetes— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) September 13, 2026
“I wanna thank one more person who’s never actually watching my matches but is the most important person in my tennis life and in… pic.twitter.com/xDIRIuvMf2
« Je tiens à remercier une autre personne qui, bien qu’elle ne regarde jamais mes matchs, est la personne la plus importante dans ma vie de joueur de tennis et dans ma vie en général. Quand votre fils de 4 ans apprend qu’il est diabétique et que les médecins vous annoncent que sa vie et ses activités sportives seront très, très limitées, il faut une mère très, très forte pour sortir de leur cabinet et dire : ‘Mon fils ira où il voudra. S’il veut être joueur de tennis, il sera joueur de tennis. S’il veut faire autre chose, il fera autre chose. Mais cette maladie ne nous définira pas.’ Ma mère est la personne la plus importante et la plus forte que je connaisse. Il faut une femme d’une force incroyable pour faire ce qu’elle a fait. »
Publié le lundi 14 septembre 2026 à 00:35