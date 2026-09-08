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Le Français Arthur Gea était à un point d’en­trer dans l’Histoire…

Par
Baptiste Mulatier
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Dans l’his­toire des tour­nois du Grand Chelem, jamais un lucky‐loser n’est parvenu à se quali­fier en quarts de finale. 

Éliminé au dernier tour des quali­fi­ca­tions de l’US Open puis repêché, Arthur Gea est passé à un petit point de réussir cet exploit. 

En huitièmes de finale contre Botic Van de Zandschulp (70e mondial), le Français de 21 ans s’est en effet procuré une balle de match dans le tie‐break du troi­sième set, a même servi pour le match à 5–4 dans la quatrième manche, et s’est même procuré une balle de 4–2 dans le cinquième set, avant de fina­le­ment s’in­cliner au bout de 5h13 de combat : 3–6, 6–7 (0), 7–6(7), 7–6(3), 6–4.

Le scénario est cruel et il n’y a donc plus de Français encore en lice à Flushing Meadows. 

Pour son deuxième quart de finale en Grand Chelem (après l’US Open 2021), VDZ défiera Alexander Zverev. 

Arthur Gea se conso­lera lui avec une percée au clas­se­ment mondial et une nouvelle posi­tion aux portes du top 50. 

Publié le mardi 8 septembre 2026 à 08:01

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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