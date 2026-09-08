Dans l’his­toire des tour­nois du Grand Chelem, jamais un lucky‐loser n’est parvenu à se quali­fier en quarts de finale.

Éliminé au dernier tour des quali­fi­ca­tions de l’US Open puis repêché, Arthur Gea est passé à un petit point de réussir cet exploit.

En huitièmes de finale contre Botic Van de Zandschulp (70e mondial), le Français de 21 ans s’est en effet procuré une balle de match dans le tie‐break du troi­sième set, a même servi pour le match à 5–4 dans la quatrième manche, et s’est même procuré une balle de 4–2 dans le cinquième set, avant de fina­le­ment s’in­cliner au bout de 5h13 de combat : 3–6, 6–7 (0), 7–6(7), 7–6(3), 6–4.

Le scénario est cruel et il n’y a donc plus de Français encore en lice à Flushing Meadows.

📊 La malé­dic­tion des 1⁄ 8 de finale continue de s’abattre sur les lucky‐losers 🍀 : Arthur Gea 🇫🇷 est devenu le 13e lucky‐loser (sur 13) à s’in­cliner au stade des 1⁄ 8 de finale en Grand Chelem. pic.twitter.com/GmmiaMq6JI — Jeu, Set et Maths (@JeuSetMaths) September 8, 2026

Pour son deuxième quart de finale en Grand Chelem (après l’US Open 2021), VDZ défiera Alexander Zverev.

Arthur Gea se conso­lera lui avec une percée au clas­se­ment mondial et une nouvelle posi­tion aux portes du top 50.