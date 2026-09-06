Battu en trois sets par Karen Khachanov (50e mondial) au troi­sième tour de l’US Open (6−3, 6–2, 6–4), Benjamin Bonzi est apparu très frustré et critique envers lui‐même lors de la confé­rence de presse d’après‐match.

« Il a fait une parti­tion honnête. J’ai telle­ment la sensa­tion de n’avoir rien proposé de mon côté que je ne peux même pas dire qu’il ait fait un grand match. En tout cas il a fait le travail, ça c’est sûr. Il a servi comme il fallait dans les moments impor­tants. Et moi de mon côté, il faut que je trouve pour­quoi j’ai été capable de produire aussi peu de choses sur ce match‐là », a lâché le 97e joueur mondial dans des propos relayés par L’Equipe.

Il n’y a plus qu’un seul Français encore en lice à New‐York en la personne d’Arthur Gea, 87e mondial.