Battu en trois sets par Karen Khachanov (50e mondial) au troisième tour de l’US Open (6−3, 6–2, 6–4), Benjamin Bonzi est apparu très frustré et critique envers lui‐même lors de la conférence de presse d’après‐match.
« Il a fait une partition honnête. J’ai tellement la sensation de n’avoir rien proposé de mon côté que je ne peux même pas dire qu’il ait fait un grand match. En tout cas il a fait le travail, ça c’est sûr. Il a servi comme il fallait dans les moments importants. Et moi de mon côté, il faut que je trouve pourquoi j’ai été capable de produire aussi peu de choses sur ce match‐là », a lâché le 97e joueur mondial dans des propos relayés par L’Equipe.
Il n’y a plus qu’un seul Français encore en lice à New‐York en la personne d’Arthur Gea, 87e mondial.
Publié le dimanche 6 septembre 2026 à 14:58