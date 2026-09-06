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Le Français Benjamin Bonzi très cash après sa défaite : « J’ai telle­ment la sensa­tion de n’avoir rien proposé de mon côté que je ne peux même pas dire qu’il ait fait un grand match »

Par
Baptiste Mulatier
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Battu en trois sets par Karen Khachanov (50e mondial) au troi­sième tour de l’US Open (6−3, 6–2, 6–4), Benjamin Bonzi est apparu très frustré et critique envers lui‐même lors de la confé­rence de presse d’après‐match. 

« Il a fait une parti­tion honnête. J’ai telle­ment la sensa­tion de n’avoir rien proposé de mon côté que je ne peux même pas dire qu’il ait fait un grand match. En tout cas il a fait le travail, ça c’est sûr. Il a servi comme il fallait dans les moments impor­tants. Et moi de mon côté, il faut que je trouve pour­quoi j’ai été capable de produire aussi peu de choses sur ce match‐là », a lâché le 97e joueur mondial dans des propos relayés par L’Equipe.

Il n’y a plus qu’un seul Français encore en lice à New‐York en la personne d’Arthur Gea, 87e mondial.

Publié le dimanche 6 septembre 2026 à 14:58

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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