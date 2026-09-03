Au deuxième tour de l’US Open, le Français Quentin Halys va retrouver le numéro 2 mondial et tête de sérié numéro 1 en l’ab­sence de Jannik Sinner, Alexander Zverev.

Et le le 52e joueur mondial, inter­rogé par L’Equipe, croit en ses chances.

« C’est forcé­ment un gros morceau. Mais quand on voit aujourd’hui les meilleurs contre les joueurs de ma caté­gorie un peu « secon­daire », l’écart peut être très faible. Je sais que j’ai ma carte à jouer. Maintenant, là où ils sont plus forts, c’est qu’ils font beau­coup de très bons matches toute l’année. Mais sur un match… La preuve en est, Zverev a perdu d’en­trée à Montréal (contre Tallon Griekspoor 6–7 [3], 6–2, 6–4). Il n’est pas allé très loin à Cincinnati (défaite en huitièmes de finale face à Tommy Paul). On sent un resser­re­ment dans la hiérar­chie. C’est quelque chose qui motive. Mais j’ai aussi la sensa­tion qu’au­jourd’hui, tous les matches sont très durs à gagner. Quand on regarde le tableau ici, je n’ai pas l’im­pres­sion qu’il y a un joueur qu’on a spécia­le­ment envie de jouer. Et si tu n’es pas à fond, ça ne va pas passer. »