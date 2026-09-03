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Le Français Halys, avant d’af­fronter Zverev : « Quand on voit aujourd’hui les meilleurs contre les joueurs de ma caté­gorie un peu ‘secon­daire’, l’écart peut être très faible »

Par
Baptiste Mulatier
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Au deuxième tour de l’US Open, le Français Quentin Halys va retrouver le numéro 2 mondial et tête de sérié numéro 1 en l’ab­sence de Jannik Sinner, Alexander Zverev. 

Et le le 52e joueur mondial, inter­rogé par L’Equipe, croit en ses chances. 

« C’est forcé­ment un gros morceau. Mais quand on voit aujourd’hui les meilleurs contre les joueurs de ma caté­gorie un peu « secon­daire », l’écart peut être très faible. Je sais que j’ai ma carte à jouer. Maintenant, là où ils sont plus forts, c’est qu’ils font beau­coup de très bons matches toute l’année. Mais sur un match… La preuve en est, Zverev a perdu d’en­trée à Montréal (contre Tallon Griekspoor 6–7 [3], 6–2, 6–4). Il n’est pas allé très loin à Cincinnati (défaite en huitièmes de finale face à Tommy Paul). On sent un resser­re­ment dans la hiérar­chie. C’est quelque chose qui motive. Mais j’ai aussi la sensa­tion qu’au­jourd’hui, tous les matches sont très durs à gagner. Quand on regarde le tableau ici, je n’ai pas l’im­pres­sion qu’il y a un joueur qu’on a spécia­le­ment envie de jouer. Et si tu n’es pas à fond, ça ne va pas passer. »

Publié le jeudi 3 septembre 2026 à 11:25

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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