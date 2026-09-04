Accueil US Open

Le Français Halys sur Zverev, qui l’a battu en cinq sets : « Je ne pense pas qu’il finisse au top physi­que­ment non plus »

Par
Baptiste Mulatier
-
5589

S’il a encore bous­culé Alexander Zverev, après Miami (7−6, 7–6) et Roland‐Garros (6−4, 6–3, 5–7, 6–2), Quentin Halys s’est incliné pour la troi­sième fois contre l’Allemand, à l’oc­ca­sion du premier tour de l’US Open (6−4, 4–6, 7–6[3], 6–7[3], 6–3).

Interrogé par L’Equipe après sa défaite en pleine nuit (2h15 du matin), le Français a donné son ressenti sur la rencontre. 

« C’est serré jusqu’au break dans le cinquième set, à 2–2. Puis il prend le score, se relâche, sert mieux. Mais quand il y a 4–1 au troi­sième set, on a l’im­pres­sion que c’est lui qui vacille. Forcément, je prends un coup sur la tête, car j’ai un break de retard. Le score, la tête, le physique, tout va ensemble. Je ne pense pas qu’il finisse au top physi­que­ment non plus. J’ai eu un 0–30 (à 3–2 pour Zverev, sur le service de l’Allemand) que je n’ai pas bien géré. Ce sont toutes ces choses qu’il faudra revoir à froid pour essayer de gagner ces matches‐là. »

Publié le vendredi 4 septembre 2026 à 13:29

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

ARTICLES CONNEXESDu même auteur

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram X
© The Tennis Factory 2026 ♥