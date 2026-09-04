S’il a encore bous­culé Alexander Zverev, après Miami (7−6, 7–6) et Roland‐Garros (6−4, 6–3, 5–7, 6–2), Quentin Halys s’est incliné pour la troi­sième fois contre l’Allemand, à l’oc­ca­sion du premier tour de l’US Open (6−4, 4–6, 7–6[3], 6–7[3], 6–3).

Interrogé par L’Equipe après sa défaite en pleine nuit (2h15 du matin), le Français a donné son ressenti sur la rencontre.

« C’est serré jusqu’au break dans le cinquième set, à 2–2. Puis il prend le score, se relâche, sert mieux. Mais quand il y a 4–1 au troi­sième set, on a l’im­pres­sion que c’est lui qui vacille. Forcément, je prends un coup sur la tête, car j’ai un break de retard. Le score, la tête, le physique, tout va ensemble. Je ne pense pas qu’il finisse au top physi­que­ment non plus. J’ai eu un 0–30 (à 3–2 pour Zverev, sur le service de l’Allemand) que je n’ai pas bien géré. Ce sont toutes ces choses qu’il faudra revoir à froid pour essayer de gagner ces matches‐là. »