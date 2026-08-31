Le Français Luca Van Assche a réalisé un joli coup en s’of­frant Cameron Norrie, tête de série 29, au premier tour de l’US Open : 6–7(6), 6–2, 6–2, 6–3.

Dans des propos relayés par L’Equipe après sa victoire, le 40e joueur mondial a évoqué avec humour l’une de ses particularités.

« Je suis droi­tier pour tout, sauf l’écri­ture. C’est depuis tout petit, je ne me rappelle même plus quand. Vraiment, écrire de la main droite, c’est impos­sible. En général, pour ce qui est manuel, c’est la main gauche. Même mon surgrip, je le mets de la main gauche. Et comme je signe de la main gauche, certains pensent que je brade les auto­graphes (rire), mais non. »

A noter qu’au deuxième tour, le joueur de 22 ans affron­tera Denis Shapovalov (actuel 48e mondial).