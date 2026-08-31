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Le Français Van Assche, tombeur d’une tête de série : « Comme je signe de la main gauche, certains pensent que je brade les autographes »

Par
Baptiste Mulatier
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Le Français Luca Van Assche a réalisé un joli coup en s’of­frant Cameron Norrie, tête de série 29, au premier tour de l’US Open : 6–7(6), 6–2, 6–2, 6–3.

Dans des propos relayés par L’Equipe après sa victoire, le 40e joueur mondial a évoqué avec humour l’une de ses particularités. 

« Je suis droi­tier pour tout, sauf l’écri­ture. C’est depuis tout petit, je ne me rappelle même plus quand. Vraiment, écrire de la main droite, c’est impos­sible. En général, pour ce qui est manuel, c’est la main gauche. Même mon surgrip, je le mets de la main gauche. Et comme je signe de la main gauche, certains pensent que je brade les auto­graphes (rire), mais non. »

A noter qu’au deuxième tour, le joueur de 22 ans affron­tera Denis Shapovalov (actuel 48e mondial). 

Publié le lundi 31 août 2026 à 14:57

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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