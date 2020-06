C’est officiel. Le gouverneur de New York, Andrew Cuomo, a autorisé la fédération américaine à organiser l’US Open à ses dates initiales, à savoir du 31 août au 13 septembre. « L’USTA prendra des précautions extraordinaires pour protéger les joueurs et le personnel, avec notamment des test rigoureux, un nettoyage supplémentaire, un espace supplémentaire dans les vestiaires, ainsi qu’un logement et un transports dédiés », a commenté le gouverneur dans un message posté sur son compte Twitter. Le Grand Chelem américain se déroulera à huis clos.

The @usopen will be held in Queens, NY, without fans from August 31 to September 13.



The USTA will take extraordinary precautions to protect players and staff, including robust testing, additional cleaning, extra locker room space, and dedicated housing & transportation. — Andrew Cuomo (@NYGovCuomo) June 16, 2020

Quelques minutes plus tard, l’US Open a officialisé cette annonce et confirmé la tenue de l’US Open ainsi que celle du Masters 1000 de Cincinnati au sein des installations de l’USTA à New York : « Nous sommes incroyablement heureux que le gouverneur Cuomo et l’Etat de New York aient approuvé aujourd’hui notre projet d’accueillir l’US Open 2020 et Cincinnati au Centre national Billie Jean King de l’USTA. Nous sommes conscients de l’énorme responsabilité que représente l’organisation de l’un des premiers événements sportifs mondiaux en ces temps difficiles et nous le ferons de la manière la plus sûre possible, en atténuant tous les risques potentiels. Nous pouvons maintenant donner aux fans du monde entier la possibilité de voir les meilleurs athlètes au monde s’affronter pour le titre à l’US Open. Le fait d’organiser ces événements en 2020 est un coup de pouce pour la ville de New York et pour l’ensemble de l’écosystème du tennis. Nous aurons plus de détails avec une annonce officielle demain (lire ce mercredi). »