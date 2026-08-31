En confé­rence de presse à l’US Open, où il fera son entrée en lice contre Lorenzo Sonego, Alexander Zverev est revenu sur sa fameuse finale perdue contre Dominic Thiem à Flushing Meadows en 2020 (2−6, 4–6, 6–4, 6–3, 7–6 [6]).

« Je pense toujours que j’aurais dû gagner en 2020. Cela ne change pas. De manière géné­rale, évidem­ment, il y a une certaine satis­fac­tion pour moi d’avoir enfin gagné un Grand Chelem (Roland‐Garros 2026). Je pense l’avoir dit un million de fois. Mais on réalise aussi une chose lorsqu’on en gagne un : on veut en gagner davan­tage, on veut conti­nuer et on veut jouer son meilleur tennis à chaque fois que l’on entre sur un court », a déclaré la tête de série numéro 1 du tournoi (en l’ab­sence de Jannik Sinner) dans des propos relayés par l’ATP.