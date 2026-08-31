En conférence de presse à l’US Open, où il fera son entrée en lice contre Lorenzo Sonego, Alexander Zverev est revenu sur sa fameuse finale perdue contre Dominic Thiem à Flushing Meadows en 2020 (2−6, 4–6, 6–4, 6–3, 7–6 [6]).
« Je pense toujours que j’aurais dû gagner en 2020. Cela ne change pas. De manière générale, évidemment, il y a une certaine satisfaction pour moi d’avoir enfin gagné un Grand Chelem (Roland‐Garros 2026). Je pense l’avoir dit un million de fois. Mais on réalise aussi une chose lorsqu’on en gagne un : on veut en gagner davantage, on veut continuer et on veut jouer son meilleur tennis à chaque fois que l’on entre sur un court », a déclaré la tête de série numéro 1 du tournoi (en l’absence de Jannik Sinner) dans des propos relayés par l’ATP.
Publié le lundi 31 août 2026 à 16:59