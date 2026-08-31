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Le grand regret d’Alexander Zverev : « Je pense toujours que j’au­rais dû gagner cette finale »

Par
Baptiste Mulatier
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Tennis -Internationaux de France - Roland Garros 2026 - ITF - 27/05/2026 -

En confé­rence de presse à l’US Open, où il fera son entrée en lice contre Lorenzo Sonego, Alexander Zverev est revenu sur sa fameuse finale perdue contre Dominic Thiem à Flushing Meadows en 2020 (2−6, 4–6, 6–4, 6–3, 7–6 [6]).

« Je pense toujours que j’aurais dû gagner en 2020. Cela ne change pas. De manière géné­rale, évidem­ment, il y a une certaine satis­fac­tion pour moi d’avoir enfin gagné un Grand Chelem (Roland‐Garros 2026). Je pense l’avoir dit un million de fois. Mais on réalise aussi une chose lorsqu’on en gagne un : on veut en gagner davan­tage, on veut conti­nuer et on veut jouer son meilleur tennis à chaque fois que l’on entre sur un court », a déclaré la tête de série numéro 1 du tournoi (en l’ab­sence de Jannik Sinner) dans des propos relayés par l’ATP.

Publié le lundi 31 août 2026 à 16:59

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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