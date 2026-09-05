Madison Keys a sans doute subi le « come‐back » de l’année.

Alors qu’elle menait 5–0 dans la manche déci­sive face à Qinwen Zheng au troi­sième tour de l’US Open, l’Américaine a concédé sept jeux consé­cu­tifs, manqué une balle de match et fina­le­ment cédé après 2h29 de jeu : 1–6, 7–6(3), 7–5.

En confé­rence de presse après cette terrible désillu­sion, la fina­liste du tournoi en 2017 et lauréate de l’Open d’Australie 2025 s’est livrée sans détour sur les diffi­cultés mentales auxquelles elle fait face depuis plusieurs semaines.

« J’ai l’impression d’avoir pris une très bonne avance, puis j’ai tout simple­ment eu très peur. Je n’arrivais plus à frapper la balle. Le tennis me semble vrai­ment diffi­cile en ce moment. J’ai l’impression que ce senti­ment a pris le dessus. Je pense que mon niveau a baissé et qu’elle a commencé à mieux jouer. Je suis sûre que tout le monde pouvait voir que je galé­rais un peu ces dernières semaines, mais à l’in­té­rieur, c’était proba­ble­ment encore pire. Certaines semaines sont plus faciles que d’autres, et celle‐ci est évidem­ment l’une des plus dures. Il va falloir que je fasse des chan­ge­ments. Je n’ar­rête pas de le repousser, simple­ment parce que c’est comme ça que fonc­tionne le monde du tennis. Mais c’est arrivé à un point où il faut vrai­ment que je fasse quelque chose.»

Madison Keys with some heart­brea­king quotes after losing to Qinwen Zheng from 5–0 match point up in the 3rd set at U.S. Open



“I feel like I got off to a really good lead and then I just got really scared. I felt like I couldn’t swing. Tennis just feels really hard right now. I… pic.twitter.com/2gKxgsVZso — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) September 5, 2026