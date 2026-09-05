Accueil US Open

Le gros aveu de Madison Keys après s’être tota­le­ment écroulée : « C’est arrivé à un point il faut vrai­ment que je fasse quelque chose… »

Par
Baptiste Mulatier
-
537

Madison Keys a sans doute subi le « come‐back » de l’année. 

Alors qu’elle menait 5–0 dans la manche déci­sive face à Qinwen Zheng au troi­sième tour de l’US Open, l’Américaine a concédé sept jeux consé­cu­tifs, manqué une balle de match et fina­le­ment cédé après 2h29 de jeu : 1–6, 7–6(3), 7–5.

En confé­rence de presse après cette terrible désillu­sion, la fina­liste du tournoi en 2017 et lauréate de l’Open d’Australie 2025 s’est livrée sans détour sur les diffi­cultés mentales auxquelles elle fait face depuis plusieurs semaines.

« J’ai l’impression d’avoir pris une très bonne avance, puis j’ai tout simple­ment eu très peur. Je n’arrivais plus à frapper la balle. Le tennis me semble vrai­ment diffi­cile en ce moment. J’ai l’impression que ce senti­ment a pris le dessus. Je pense que mon niveau a baissé et qu’elle a commencé à mieux jouer. Je suis sûre que tout le monde pouvait voir que je galé­rais un peu ces dernières semaines, mais à l’in­té­rieur, c’était proba­ble­ment encore pire. Certaines semaines sont plus faciles que d’autres, et celle‐ci est évidem­ment l’une des plus dures. Il va falloir que je fasse des chan­ge­ments. Je n’ar­rête pas de le repousser, simple­ment parce que c’est comme ça que fonc­tionne le monde du tennis. Mais c’est arrivé à un point où il faut vrai­ment que je fasse quelque chose.»

Publié le samedi 5 septembre 2026 à 22:57

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

ARTICLES CONNEXESDu même auteur

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram X
© The Tennis Factory 2026 ♥