Madison Keys a sans doute subi le « come‐back » de l’année.
Alors qu’elle menait 5–0 dans la manche décisive face à Qinwen Zheng au troisième tour de l’US Open, l’Américaine a concédé sept jeux consécutifs, manqué une balle de match et finalement cédé après 2h29 de jeu : 1–6, 7–6(3), 7–5.
En conférence de presse après cette terrible désillusion, la finaliste du tournoi en 2017 et lauréate de l’Open d’Australie 2025 s’est livrée sans détour sur les difficultés mentales auxquelles elle fait face depuis plusieurs semaines.
« J’ai l’impression d’avoir pris une très bonne avance, puis j’ai tout simplement eu très peur. Je n’arrivais plus à frapper la balle. Le tennis me semble vraiment difficile en ce moment. J’ai l’impression que ce sentiment a pris le dessus. Je pense que mon niveau a baissé et qu’elle a commencé à mieux jouer. Je suis sûre que tout le monde pouvait voir que je galérais un peu ces dernières semaines, mais à l’intérieur, c’était probablement encore pire. Certaines semaines sont plus faciles que d’autres, et celle‐ci est évidemment l’une des plus dures. Il va falloir que je fasse des changements. Je n’arrête pas de le repousser, simplement parce que c’est comme ça que fonctionne le monde du tennis. Mais c’est arrivé à un point où il faut vraiment que je fasse quelque chose.»
Madison Keys with some heartbreaking quotes after losing to Qinwen Zheng from 5–0 match point up in the 3rd set at U.S. Open— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) September 5, 2026
“I feel like I got off to a really good lead and then I just got really scared. I felt like I couldn’t swing. Tennis just feels really hard right now. I… pic.twitter.com/2gKxgsVZso
Publié le samedi 5 septembre 2026 à 22:57