Le joueur parfait de Moutet : « Je suis pas fan de Djokovic mais réaliste »

Invité par Eurosport à construire son joueur parfait, Corentin Moutet a cité Novak Djokovic à trois reprises. 

« Je ne suis pas fan mais réaliste », a souri le Français, dont l’idole de jeunesse était Rafael Nadal. 

Service : Karlovic
Retour de service : Djokovic
Coup droit : Nadal
Revers : Zverev
Volée : Federer
Jeu de jambes : Hewitt
Mental : Djokovic
Physique : Djokovic

Publié le dimanche 24 août 2025 à 13:10

