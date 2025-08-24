Invité par Eurosport à construire son joueur parfait, Corentin Moutet a cité Novak Djokovic à trois reprises.

« Je ne suis pas fan mais réaliste », a souri le Français, dont l’idole de jeunesse était Rafael Nadal.

🧐Le joueur parfait de Corentin Moutet !

Oui, Lleyon Hewitt fait partie de la sélec­tion 💪😅



Suivez l’US Open en exclu­si­vité sur Eurosport et HBO Max !#HomeOfTennis #USOpen pic.twitter.com/kNSb8DehQs — Eurosport France (@Eurosport_FR) August 24, 2025

Service : Karlovic

Retour de service : Djokovic

Coup droit : Nadal

Revers : Zverev

Volée : Federer

Jeu de jambes : Hewitt

Mental : Djokovic

Physique : Djokovic