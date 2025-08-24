Invité par Eurosport à construire son joueur parfait, Corentin Moutet a cité Novak Djokovic à trois reprises.
« Je ne suis pas fan mais réaliste », a souri le Français, dont l’idole de jeunesse était Rafael Nadal.
🧐Le joueur parfait de Corentin Moutet !— Eurosport France (@Eurosport_FR) August 24, 2025
Oui, Lleyon Hewitt fait partie de la sélection 💪😅
Suivez l’US Open en exclusivité sur Eurosport et HBO Max !#HomeOfTennis #USOpen pic.twitter.com/kNSb8DehQs
Service : Karlovic
Retour de service : Djokovic
Coup droit : Nadal
Revers : Zverev
Volée : Federer
Jeu de jambes : Hewitt
Mental : Djokovic
Physique : Djokovic
Publié le dimanche 24 août 2025 à 13:10