Ces dernières heures, l’incertitude sur la tenue de l’US Open 2020 est montée en flèche après que le gouvernement de New York a publié une règle interdisant la tenue de « grands événements » dans la ville jusqu’au 30 septembre. Interrogé sur la question, le maire Bill de Blasio a nié que cela ait affecté le Grand Chelem américain car il était prévu avant la pandémie et se tiendra sans audience. « Comme avec les Yankees, il n’y aura pas de spectateurs dans les tribunes. Le baseball revient, et le tennis aussi », a-t-il déclaré sur CNN. La décision finale sera prise dans les prochains jours.

Here's New York City Mayor Bill de Blasio on the #USOpen : pic.twitter.com/XztoBRbjwz — Ben Rothenberg (@BenRothenberg) July 10, 2020