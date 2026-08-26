Accueil US Open

Le match complet entre Federer et Roddick pour le grand retour en simple du Suisse

Par
Baptiste Mulatier
-
1194

S’il avait disputé plusieurs matchs exhi­bi­tion en double depuis la fin de sa carrière en septembre 2022, Roger Federer a effectué son grand retour en simple à l’occasion d’une rencontre amicale contre Andy Roddick. 

Sept ans après son dernier match offi­ciel à l’US Open, le Suisse a rejoué sur le plus grand court du monde, le mythique Arthur Ashe, face à l’un de ses anciens grands rivaux. 

Les deux joueurs ont disputé un set, qui s’est terminé sur le score de 6–3 en faveur de Roger Federer. 

La partie est dispo­nible en inté­gra­lité sur la chaîne youtube de l’US Open : 

Un cadeau pour les fans de tennis. 

Publié le mercredi 26 août 2026 à 14:35

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

ARTICLES CONNEXESDu même auteur

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram X
© The Tennis Factory 2026 ♥