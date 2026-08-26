S’il avait disputé plusieurs matchs exhibition en double depuis la fin de sa carrière en septembre 2022, Roger Federer a effectué son grand retour en simple à l’occasion d’une rencontre amicale contre Andy Roddick.
Sept ans après son dernier match officiel à l’US Open, le Suisse a rejoué sur le plus grand court du monde, le mythique Arthur Ashe, face à l’un de ses anciens grands rivaux.
Les deux joueurs ont disputé un set, qui s’est terminé sur le score de 6–3 en faveur de Roger Federer.
La partie est disponible en intégralité sur la chaîne youtube de l’US Open :
Un cadeau pour les fans de tennis.
Publié le mercredi 26 août 2026 à 14:35