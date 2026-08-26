S’il avait disputé plusieurs matchs exhi­bi­tion en double depuis la fin de sa carrière en septembre 2022, Roger Federer a effectué son grand retour en simple à l’occasion d’une rencontre amicale contre Andy Roddick.

Sept ans après son dernier match offi­ciel à l’US Open, le Suisse a rejoué sur le plus grand court du monde, le mythique Arthur Ashe, face à l’un de ses anciens grands rivaux.

Les deux joueurs ont disputé un set, qui s’est terminé sur le score de 6–3 en faveur de Roger Federer.

La partie est dispo­nible en inté­gra­lité sur la chaîne youtube de l’US Open :

Un cadeau pour les fans de tennis.