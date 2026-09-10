Battu par Ben Shelton en quarts de finale de l’US Open après un énorme combat de 4h30 achevé au super tie‐break du cinquième set, Carlos Alcaraz avait toutes les raison d’être triste et déçu.
Mais fidèle à son tempérament solaire et optimiste, l’Espagnol a préféré retenir que le positif et son message posté sur son compte Instagram quelques heures après son élimination en dit long sur sa mentalité exemplaire.
« Quelle bataille, Ben ! Tu mérites cette victoire, je te souhaite le meilleur pour la suite du tournoi ! Je repars d’ici satisfait de mon niveau après une si longue blessure. Merci pour votre énergie, New York ! C’est toujours un endroit très spécial ! »
Publié le jeudi 10 septembre 2026 à 18:12