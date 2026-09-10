Battu par Ben Shelton en quarts de finale de l’US Open après un énorme combat de 4h30 achevé au super tie‐break du cinquième set, Carlos Alcaraz avait toutes les raison d’être triste et déçu.

Mais fidèle à son tempé­ra­ment solaire et opti­miste, l’Espagnol a préféré retenir que le positif et son message posté sur son compte Instagram quelques heures après son élimi­na­tion en dit long sur sa menta­lité exemplaire.

« Quelle bataille, Ben ! Tu mérites cette victoire, je te souhaite le meilleur pour la suite du tournoi ! Je repars d’ici satis­fait de mon niveau après une si longue bles­sure. Merci pour votre énergie, New York ! C’est toujours un endroit très spécial ! »