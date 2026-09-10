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Le message de grande classe de Carlos Alcaraz après sa défaite contre Shelton en quarts de finale : « Tu mérites cette victoire »

Par
Thomas S
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Battu par Ben Shelton en quarts de finale de l’US Open après un énorme combat de 4h30 achevé au super tie‐break du cinquième set, Carlos Alcaraz avait toutes les raison d’être triste et déçu. 

Mais fidèle à son tempé­ra­ment solaire et opti­miste, l’Espagnol a préféré retenir que le positif et son message posté sur son compte Instagram quelques heures après son élimi­na­tion en dit long sur sa menta­lité exemplaire. 

« Quelle bataille, Ben ! Tu mérites cette victoire, je te souhaite le meilleur pour la suite du tournoi ! Je repars d’ici satis­fait de mon niveau après une si longue bles­sure. Merci pour votre énergie, New York ! C’est toujours un endroit très spécial ! »

Publié le jeudi 10 septembre 2026 à 18:12

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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