Si Nick Kyrgios est capable de péter les plombs en plein match en crachant par exemple sur le court en direc­tion de sa box comme cette nuit face à Benjamin Bonzi, l’Australien est avant tout un grand sensible.

Il suffit simple­ment de jeter un oeil à son dernier post Instagram où il a laissé un message parti­cu­liè­re­ment émou­vant pour l’an­ni­ver­saire de sa maman, Norlaila, actuel­le­ment malade et restée chez elle, en Australie.

« Ma…. J’espère que tu as passé un bon anni­ver­saire. Je ne peux pas te dire à quel point c’est diffi­cile pour moi de conti­nuer à voyager et à concourir en sachant que je rate des jour­nées comme celle‐ci. Je sais que je n’ai pas toujours été le plus facile à vivre et je sais que je t’ai stressée. Tu me manques vrai­ment, je sais que tu dois faire face à beau­coup de choses mais je veux que tu saches que je ne connais personne de plus forte que toi. J’espère que vous êtes fiers de moi, papa et maman…. »