Revenu à la limite du Top 50 mondial (53e) après avoir frôlé la sortie du Top 100 il y a quelques semaines, Stefanos Tsitsipas a repris confiance en son jeu même s’il reste encore loin de son meilleur niveau.
Il va d’ailleurs passer un vrai test au premier tour de l’US Open face au Français et récent vainqueur du Masters 1000 de Cincinnati, Arthur Fils.
D’ailleurs le Grec a publié un message on ne peut plus clair sur ses réseaux sociaux à quelques heures de ce véritable choc.
« Prêt à relever le défi. C’est parti », a écrit avec beaucoup d’enthousiasme Tsitsipas, qui aura tout à gagner sur cette fin de saison en termes de point.
Up for the challenge. Let’s do this 👊 https://t.co/gWO30bszQL— Stefanos Tsitsipas (@stefanos) August 28, 2026
Pour rappel, Tsitsipas n’a encore jamais battu Fils en quatre confrontations.
Publié le vendredi 28 août 2026 à 19:09