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Le message fort de Stefanos Tsitsipas avant d’af­fronter Arthur Fils au premier tour

Par
Thomas S
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Revenu à la limite du Top 50 mondial (53e) après avoir frôlé la sortie du Top 100 il y a quelques semaines, Stefanos Tsitsipas a repris confiance en son jeu même s’il reste encore loin de son meilleur niveau.

Il va d’ailleurs passer un vrai test au premier tour de l’US Open face au Français et récent vain­queur du Masters 1000 de Cincinnati, Arthur Fils.

D’ailleurs le Grec a publié un message on ne peut plus clair sur ses réseaux sociaux à quelques heures de ce véri­table choc. 

« Prêt à relever le défi. C’est parti », a écrit avec beau­coup d’en­thou­siasme Tsitsipas, qui aura tout à gagner sur cette fin de saison en termes de point. 

Pour rappel, Tsitsipas n’a encore jamais battu Fils en quatre confrontations. 

Publié le vendredi 28 août 2026 à 19:09

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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