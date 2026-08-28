Revenu à la limite du Top 50 mondial (53e) après avoir frôlé la sortie du Top 100 il y a quelques semaines, Stefanos Tsitsipas a repris confiance en son jeu même s’il reste encore loin de son meilleur niveau.

Il va d’ailleurs passer un vrai test au premier tour de l’US Open face au Français et récent vain­queur du Masters 1000 de Cincinnati, Arthur Fils.

D’ailleurs le Grec a publié un message on ne peut plus clair sur ses réseaux sociaux à quelques heures de ce véri­table choc.

« Prêt à relever le défi. C’est parti », a écrit avec beau­coup d’en­thou­siasme Tsitsipas, qui aura tout à gagner sur cette fin de saison en termes de point.

Up for the chal­lenge. Let’s do this 👊 https://t.co/gWO30bszQL — Stefanos Tsitsipas (@stefanos) August 28, 2026

Pour rappel, Tsitsipas n’a encore jamais battu Fils en quatre confrontations.