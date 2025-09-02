« Je ne suis pas si mauvais que ça mais tu es le GOAT », glis­sait Alexander Bublik lors de la poignée de main après avoir pris une grosse fessée face à Jannik Sinner en huitièmes de finale de l’US Open.

Écrasé par le numéro 1 mondial, le Kazakh a préféré garder le sourire comme en témoigne ce court message posté sur Instagram après la rencontre : « IA (Intelligence artificielle). »

Le 24e joueur mondial n’est pas loin de penser qu’il a affronté un robot. Et l’avait pour­tant l’avait battu lors de leur dernière confron­ta­tion à Halle sur gazon en juin dernier.

Tenant du titre, Sinner pour­suit lui son chemin et affron­tera en quarts de finale son compa­triote Lorenzo Musetti, tombeur égale­ment facile de Jaume Munar (6−3, 6–0, 6–1).