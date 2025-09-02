« Je ne suis pas si mauvais que ça mais tu es le GOAT », glissait Alexander Bublik lors de la poignée de main après avoir pris une grosse fessée face à Jannik Sinner en huitièmes de finale de l’US Open.
Écrasé par le numéro 1 mondial, le Kazakh a préféré garder le sourire comme en témoigne ce court message posté sur Instagram après la rencontre : « IA (Intelligence artificielle). »
Le 24e joueur mondial n’est pas loin de penser qu’il a affronté un robot. Et l’avait pourtant l’avait battu lors de leur dernière confrontation à Halle sur gazon en juin dernier.
Tenant du titre, Sinner poursuit lui son chemin et affrontera en quarts de finale son compatriote Lorenzo Musetti, tombeur également facile de Jaume Munar (6−3, 6–0, 6–1).
Publié le mardi 2 septembre 2025 à 10:16