C’est la 8ème fois que Rybkina déclare forfait cette saison presque à la dernière minute sans donner un fait concret pour justi­fier cette absence. Cette fois, cela inter­vient alors qu’elle a mis un terme derniè­re­ment à sa colla­bo­ra­tion avec son coach Stefano Vukov et qu’elle avait précisé lors de sa confé­rence de presse après le premier tour qu’elle ne voulait pas en parler.

« Malheureusement, je dois me retirer de mon match d’au­jourd’hui en raison de mes bles­sures. Je ne voulais pas terminer le dernier Grand Chelem de l’année de cette façon, mais je dois écouter mon corps et j’es­père pouvoir terminer le reste de l’année en force » a expliqué la joueuse pour justi­fier son choix.

Rennae Stubbs, elle, n’y croit pas : » Il se passe mani­fes­te­ment quelque chose ici. Je ne veux pas spéculer, mais c’est une situa­tion très inha­bi­tuelle. Je l’ai vue ces derniers jours. Elle n’a pas l’air en pleine forme. Je l’ai vue pendant des années sur le circuit. Je sais à quoi elle ressemble quand elle est heureuse, quand elle est en bonne santé et quand elle joue bien. Quand elle joue bien, sur cette surface, elle est l’une des meilleures joueuses du monde, sinon la meilleure. Je pense donc que ce qui lui arrive est bien plus grave que ce que nous imagi­nons. C’est terrible. C’est triste. C’est une personne très gentille. C’est toujours agréable de la côtoyer. Nous lui souhai­tons bonne chance et espé­rons qu’elle pourra trouver tout ce dont elle a besoin »