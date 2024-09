Éliminée en quarts de finale de l’US Open par Jessica Pegula, la numéro 1 mondiale Iga Swiatek a fait passer un message à ses détracteurs.

« Il y a trop de haine et de critiques envers moi et mon staff, même quand je perds un set. Ce n’est pas normal. J’aimerais que les gens réflé­chissent davan­tage lors­qu’ils expriment leur opinion sur Internet. C’est triste de voir ce qu’ils écrivent sur moi et les gens autour de moi », a déclaré la Polonaise dans des propos rapportés par Sportklub.