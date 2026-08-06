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Le pari de la dernière chance d’Alcaraz ?

Par
Antoine Touchard
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Carlos Alcaraz a été contraint de déclarer forfait pour le Masters 1000 de Cincinnati, visi­ble­ment encore un peu juste physi­que­ment. Une déci­sion logique, l’Espagnol ne souhai­tant prendre aucun risque à quelques semaines de l’US Open.

Mais effec­tuer son retour direc­te­ment à Flushing Meadows repré­sen­te­rait égale­ment un pari. Éloigné de la compé­ti­tion depuis le mois d’avril, il est diffi­cile de savoir comment son corps réagira, d’au­tant plus sur un format en trois sets gagnants.

C’est pour­quoi, selon le journal La Verdad de Murcie, le jeune Espagnol envi­sa­ge­rait de profiter de la dernière semaine avant l’US Open pour demander une wild card afin de disputer l’ATP 250 de Winston‐Salem.

Si cette infor­ma­tion venait à se confirmer, ce serait un choix auda­cieux de la part de Carlos Alcaraz. Ce serait surtout un signal très encou­ra­geant quant à l’évo­lu­tion de sa conva­les­cence, lais­sant penser que son retour à la compé­ti­tion n’est désor­mais plus qu’une ques­tion de jours.

Publié le jeudi 6 août 2026 à 08:29

A propos de l’auteur

Antoine Touchard

Journaliste / Rédacteur chez We Love Tennis.

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