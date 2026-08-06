Carlos Alcaraz a été contraint de déclarer forfait pour le Masters 1000 de Cincinnati, visi­ble­ment encore un peu juste physi­que­ment. Une déci­sion logique, l’Espagnol ne souhai­tant prendre aucun risque à quelques semaines de l’US Open.

Mais effec­tuer son retour direc­te­ment à Flushing Meadows repré­sen­te­rait égale­ment un pari. Éloigné de la compé­ti­tion depuis le mois d’avril, il est diffi­cile de savoir comment son corps réagira, d’au­tant plus sur un format en trois sets gagnants.

C’est pour­quoi, selon le journal La Verdad de Murcie, le jeune Espagnol envi­sa­ge­rait de profiter de la dernière semaine avant l’US Open pour demander une wild card afin de disputer l’ATP 250 de Winston‐Salem.

Según cuenta el diario La Verdad, medio de origen murciano, Carlos Alcaraz analiza la posi­bi­lidad de pedir un Wild Card en el ATP 250 de Winston Salem como prepa­ra­ción para el US Open.



¿Saben cuál fue el último ATP 250 que jugó el español ? El @iebmasargopen, en 2024. pic.twitter.com/DCCiQtTpxS — Gonzalo Ferreyra (@gonzaloferreyr) August 5, 2026

Si cette infor­ma­tion venait à se confirmer, ce serait un choix auda­cieux de la part de Carlos Alcaraz. Ce serait surtout un signal très encou­ra­geant quant à l’évo­lu­tion de sa conva­les­cence, lais­sant penser que son retour à la compé­ti­tion n’est désor­mais plus qu’une ques­tion de jours.