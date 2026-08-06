Carlos Alcaraz a été contraint de déclarer forfait pour le Masters 1000 de Cincinnati, visiblement encore un peu juste physiquement. Une décision logique, l’Espagnol ne souhaitant prendre aucun risque à quelques semaines de l’US Open.
Mais effectuer son retour directement à Flushing Meadows représenterait également un pari. Éloigné de la compétition depuis le mois d’avril, il est difficile de savoir comment son corps réagira, d’autant plus sur un format en trois sets gagnants.
C’est pourquoi, selon le journal La Verdad de Murcie, le jeune Espagnol envisagerait de profiter de la dernière semaine avant l’US Open pour demander une wild card afin de disputer l’ATP 250 de Winston‐Salem.
Si cette information venait à se confirmer, ce serait un choix audacieux de la part de Carlos Alcaraz. Ce serait surtout un signal très encourageant quant à l’évolution de sa convalescence, laissant penser que son retour à la compétition n’est désormais plus qu’une question de jours.
Publié le jeudi 6 août 2026 à 08:29