Alex de Minaur menait 6–7(7), 6–3, 6–4, 2–0 sur le court 17 lorsque Daniel Altmaier a été contraint à l’abandon au troi­sième tour de l’US Open. Une quali­fi­ca­tion sans fracas pour l’Australien, qui affron­tera en huitièmes de finale la surprise du tournoi, le Suisse Leandro Riedi (435e mondial).

Dans des propos relayés par Reuters après sa victoire, le 8e joueur mondial n’a toute­fois pas caché son éton­ne­ment face au choix des orga­ni­sa­teurs de le programmer sur le court n°17.

« C’est un peu dérou­tant pour moi. Je ne vais pas mentir. Je n’ai rien contre le court n°17, j’ai disputé de bons matchs sur ce court, mais j’avais l’im­pres­sion que j’au­rais peut‐être pu jouer sur un court plus grand. Mais bon, quand les choses ne se passent pas comme je le voudrais, je me dis simple­ment que je dois gagner plus de matchs, n’est‐ce pas ? Si je gagne suffi­sam­ment de matchs, je suis sûr que je jouerai sur des courts plus grands. »