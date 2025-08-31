Alex de Minaur menait 6–7(7), 6–3, 6–4, 2–0 sur le court 17 lorsque Daniel Altmaier a été contraint à l’abandon au troisième tour de l’US Open. Une qualification sans fracas pour l’Australien, qui affrontera en huitièmes de finale la surprise du tournoi, le Suisse Leandro Riedi (435e mondial).
Dans des propos relayés par Reuters après sa victoire, le 8e joueur mondial n’a toutefois pas caché son étonnement face au choix des organisateurs de le programmer sur le court n°17.
« C’est un peu déroutant pour moi. Je ne vais pas mentir. Je n’ai rien contre le court n°17, j’ai disputé de bons matchs sur ce court, mais j’avais l’impression que j’aurais peut‐être pu jouer sur un court plus grand. Mais bon, quand les choses ne se passent pas comme je le voudrais, je me dis simplement que je dois gagner plus de matchs, n’est‐ce pas ? Si je gagne suffisamment de matchs, je suis sûr que je jouerai sur des courts plus grands. »
Publié le dimanche 31 août 2025 à 11:48