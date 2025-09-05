AccueilUS OpenLe plan de Félix Auger-Aliassime, opposé à Jannik Sinner en demi-finales :...
Le plan de Félix Auger‐Aliassime, opposé à Jannik Sinner en demi‐finales : « Maintenant, je peux vrai­ment me préparer et me dire : ‘Voilà à quoi m’at­tendre’, et je peux y aller en sachant cela »

Si Félix Auger‐Aliassime possède un bilan positif face à Jannik Sinner (2−1), avant de le retrouver cette nuit en demi‐finales de l’US Open, la dernière et récente confron­ta­tion à Cincinnati a été plutôt cinglante pour le Canadien avec une défaite très sèche, 6–0, 6–2, en 1h15.

Interrogé à ce sujet en confé­rence de presse, le 27e joueur mondial a estimé que cette doulou­reuse expé­rience allait lui servir. 

« Il a beau­coup progressé. Chaque fois qu’on me le demande, je lui donne du crédit. Il faut donner du crédit quand il le faut. Quand quel­qu’un travaille dur, s’amé­liore et atteint ce niveau, il faut lui tirer son chapeau. C’est évidem­ment ce que j’es­père faire dans ma carrière, m’amé­liorer de cette façon. On n’avait pas joué depuis des années, donc si je l’af­fronte au prochain tour (la confé­rence de presse a eu lieu avant le duel entre Sinner et Musetti), je saurai mieux à quoi m’at­tendre. Il joue comme ça aujourd’hui, comparé à 2022, et j’ai pu ressentir son jeu. Maintenant, je peux vrai­ment me préparer et me dire : ‘Voilà à quoi m’at­tendre’, et je peux y aller en sachant cela. »

Publié le vendredi 5 septembre 2025 à 15:05

