Si Félix Auger‐Aliassime possède un bilan positif face à Jannik Sinner (2−1), avant de le retrouver cette nuit en demi‐finales de l’US Open, la dernière et récente confrontation à Cincinnati a été plutôt cinglante pour le Canadien avec une défaite très sèche, 6–0, 6–2, en 1h15.
Interrogé à ce sujet en conférence de presse, le 27e joueur mondial a estimé que cette douloureuse expérience allait lui servir.
« Il a beaucoup progressé. Chaque fois qu’on me le demande, je lui donne du crédit. Il faut donner du crédit quand il le faut. Quand quelqu’un travaille dur, s’améliore et atteint ce niveau, il faut lui tirer son chapeau. C’est évidemment ce que j’espère faire dans ma carrière, m’améliorer de cette façon. On n’avait pas joué depuis des années, donc si je l’affronte au prochain tour (la conférence de presse a eu lieu avant le duel entre Sinner et Musetti), je saurai mieux à quoi m’attendre. Il joue comme ça aujourd’hui, comparé à 2022, et j’ai pu ressentir son jeu. Maintenant, je peux vraiment me préparer et me dire : ‘Voilà à quoi m’attendre’, et je peux y aller en sachant cela. »
Publié le vendredi 5 septembre 2025 à 15:05