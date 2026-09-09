Invité à s’ex­primer sur l’as­pect tactique de sa victoire épique, en cinq sets, contre Carlos Alcaraz en quarts de finale de l’US Open, Ben Shelton a fait part de sa satis­fac­tion, et d’un peu de fierté.

« J’ai très bien joué. Je pense avoir fait preuve d’in­tel­li­gence dans la manière dont j’ai abordé mes échanges et j’ai réussi à lui faire disputer beau­coup de points. J’ai égale­ment su tirer parti de ses erreurs. Quand il ne trou­vait pas sa zone, j’en profi­tais, mais je ne m’in­quié­tais pas trop non plus quand je parve­nais à placer mon service où je le voulais et à réaliser un ace. Je pense que pour moi, il était impor­tant de tenir le coup dans les échanges, d’avoir un plan de jeu clair depuis le fond du court et d’être capable de le mettre en œuvre. Le fait de ne pas perdre tous les points depuis le fond m’a aussi beau­coup aidé au moment de la réception. »