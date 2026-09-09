Invité à s’exprimer sur l’aspect tactique de sa victoire épique, en cinq sets, contre Carlos Alcaraz en quarts de finale de l’US Open, Ben Shelton a fait part de sa satisfaction, et d’un peu de fierté.
« J’ai très bien joué. Je pense avoir fait preuve d’intelligence dans la manière dont j’ai abordé mes échanges et j’ai réussi à lui faire disputer beaucoup de points. J’ai également su tirer parti de ses erreurs. Quand il ne trouvait pas sa zone, j’en profitais, mais je ne m’inquiétais pas trop non plus quand je parvenais à placer mon service où je le voulais et à réaliser un ace. Je pense que pour moi, il était important de tenir le coup dans les échanges, d’avoir un plan de jeu clair depuis le fond du court et d’être capable de le mettre en œuvre. Le fait de ne pas perdre tous les points depuis le fond m’a aussi beaucoup aidé au moment de la réception. »
Publié le mercredi 9 septembre 2026 à 18:18