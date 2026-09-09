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Le plan de jeu parfait de Ben Shelton contre Carlos Alcaraz : « J’ai très bien joué. Je pense avoir fait preuve d’in­tel­li­gence dans la manière dont j’ai abordé mes échanges et j’ai réussi à lui faire disputer beau­coup de points »

Par
Thomas S
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Invité à s’ex­primer sur l’as­pect tactique de sa victoire épique, en cinq sets, contre Carlos Alcaraz en quarts de finale de l’US Open, Ben Shelton a fait part de sa satis­fac­tion, et d’un peu de fierté. 

« J’ai très bien joué. Je pense avoir fait preuve d’in­tel­li­gence dans la manière dont j’ai abordé mes échanges et j’ai réussi à lui faire disputer beau­coup de points. J’ai égale­ment su tirer parti de ses erreurs. Quand il ne trou­vait pas sa zone, j’en profi­tais, mais je ne m’in­quié­tais pas trop non plus quand je parve­nais à placer mon service où je le voulais et à réaliser un ace. Je pense que pour moi, il était impor­tant de tenir le coup dans les échanges, d’avoir un plan de jeu clair depuis le fond du court et d’être capable de le mettre en œuvre. Le fait de ne pas perdre tous les points depuis le fond m’a aussi beau­coup aidé au moment de la réception. »

Publié le mercredi 9 septembre 2026 à 18:18

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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