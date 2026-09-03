Flavio Cobolli, tête de série numéro 5, n’avait pas vrai­ment rassuré lors de son entrée en lice, puisqu’il avait été contraint de remonter un handicap de deux sets face à Francisco Comesaña pour s’en sortir.

Après le Louis Armstrong Stadium, l’Italien dispu­tait cette fois son match sur le Grandstand face à l’Australien Tristan Schoolkate. Et une nouvelle fois, la partie était loin de ressem­bler à une prome­nade de santé. Cela ne l’a toute­fois pas empêché de nous offrir ce qui est peut‐être, pour l’instant, le plus beau point du tournoi.

À un set partout et alors que Schoolkate menait 2–1 dans la troi­sième manche, Cobolli s’est permis un incroyable tweener lobé, parfai­te­ment exécuté, rappe­lant les inspi­ra­tions de Nick Kyrgios à ses plus belles heures.

On vous laisse juger ça en images…