Flavio Cobolli, tête de série numéro 5, n’avait pas vraiment rassuré lors de son entrée en lice, puisqu’il avait été contraint de remonter un handicap de deux sets face à Francisco Comesaña pour s’en sortir.
Après le Louis Armstrong Stadium, l’Italien disputait cette fois son match sur le Grandstand face à l’Australien Tristan Schoolkate. Et une nouvelle fois, la partie était loin de ressembler à une promenade de santé. Cela ne l’a toutefois pas empêché de nous offrir ce qui est peut‐être, pour l’instant, le plus beau point du tournoi.
À un set partout et alors que Schoolkate menait 2–1 dans la troisième manche, Cobolli s’est permis un incroyable tweener lobé, parfaitement exécuté, rappelant les inspirations de Nick Kyrgios à ses plus belles heures.
On vous laisse juger ça en images…
Publié le jeudi 3 septembre 2026 à 22:54