Le point du tournoi pour Alex De Minaur, auteur d'un tweener exceptionnel

Si le niveau de jeu n’est pas forcé­ment au rendez‐vous lors de ce quart de finale entre Alex De Minaur et Félix Auger‐Aliassime à l’US Open, comme l’a notam­ment souligné Justine Henin, l’Australien a quand même réussi à nous régaler avec un point assez exceptionnel. 

L’actuel 8e joueur mondial a en effet réalisé un enchaî­ne­ment volée amortie – tweener lob de toute beauté. 

Tout simple­ment sublime. 

Publié le mercredi 3 septembre 2025 à 20:20

