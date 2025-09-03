Si le niveau de jeu n’est pas forcément au rendez‐vous lors de ce quart de finale entre Alex De Minaur et Félix Auger‐Aliassime à l’US Open, comme l’a notamment souligné Justine Henin, l’Australien a quand même réussi à nous régaler avec un point assez exceptionnel.
L’actuel 8e joueur mondial a en effet réalisé un enchaînement volée amortie – tweener lob de toute beauté.
Impeccable form, @alexdeminaur 😮💨 https://t.co/ZDAC62HGHe pic.twitter.com/yf7HSXMAkF— US Open Tennis (@usopen) September 3, 2025
Tout simplement sublime.
Publié le mercredi 3 septembre 2025 à 20:20