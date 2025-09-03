Si le niveau de jeu n’est pas forcé­ment au rendez‐vous lors de ce quart de finale entre Alex De Minaur et Félix Auger‐Aliassime à l’US Open, comme l’a notam­ment souligné Justine Henin, l’Australien a quand même réussi à nous régaler avec un point assez exceptionnel.

L’actuel 8e joueur mondial a en effet réalisé un enchaî­ne­ment volée amortie – tweener lob de toute beauté.

Tout simple­ment sublime.