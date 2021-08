Après le tirage au sort de l’édi­tion 2021 de l’US Open qui n’a pas épargné Novak Djokovic, c’est égale­ment le cas de nos 12 joueurs fran­çais sur la ligne de départ du tableau prin­cipal en atten­dant le résultat des sept Tricolores qui sont encore en lice en qualifications.

Sans surprise, ce sont les deux têtes de série, Monfils et Humbert, qui s’en sortent le mieux. Chardy, Tsonga, Simon et Gasquet devront créer l’ex­ploit alors que Herbert et Mannarino s’af­fron­te­ront d’en­trée. Il y aura donc bien un joueur fran­çais au deuxième tour…

Corentin Moutet – Stefanos Travaglia (ITA)

Jérémy Chardy – [6] Matteo Berrettini (ITA)

Albert Ramos Vinolas (ESP) - Lucas Pouille

[17] Gaël Monfils – Federico Coria (ARG)

Dusan Lajovic (SRB) – Benoît Paire

Joueur qualifié – [23] Ugo Humbert

Miomir Kecmanovic (SRB) – Arthur Rinderknech

Pierre‐Hugues Herbert – Adrian Mannarino

[8] Casper Ruud (NOR) – Jo‐Wilfried Tsonga

Gilles Simon – [29] Alejandro Davidovich‐Fokina (ESP)

Richard Gasquet – [2] Daniil Medvedev (RUS)