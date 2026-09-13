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« Le prin­cipal problème de Shelton, c’est que ce coup qui fait tant de mal à ses adver­saires tombe juste­ment sur le point fort de Zverev », souligne José Moron

Par
Baptiste Mulatier
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Alexander Zverev a fait parler son expé­rience et parfai­te­ment maîtrisé son sujet lors des deux premiers sets de la finale de l’US Open (6−3, 7–6[2]).

Ben Shelton ne trouve pas la solu­tion pour le moment et le jour­na­liste espa­gnol José Moron pense savoir pourquoi. 

« Le prin­cipal problème de Shelton, c’est que son service croisé ouvert, qui fait tant de mal à ses adver­saires, tombe juste­ment sur le meilleur coup de Zverev : son revers. »

Publié le dimanche 13 septembre 2026 à 22:26

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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