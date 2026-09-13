Alexander Zverev a fait parler son expé­rience et parfai­te­ment maîtrisé son sujet lors des deux premiers sets de la finale de l’US Open (6−3, 7–6[2]).

Ben Shelton ne trouve pas la solu­tion pour le moment et le jour­na­liste espa­gnol José Moron pense savoir pourquoi.

El prin­cipal problema que encuentra Shelton es que su saque cruzado abierto que tanto daño hace a sus rivales va al mejor golpe de Zverev : a su revés.



Lo tiene difícil por aquí. — José Morón (@jmgmoron) September 13, 2026

« Le prin­cipal problème de Shelton, c’est que son service croisé ouvert, qui fait tant de mal à ses adver­saires, tombe juste­ment sur le meilleur coup de Zverev : son revers. »