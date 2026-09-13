Alexander Zverev a fait parler son expérience et parfaitement maîtrisé son sujet lors des deux premiers sets de la finale de l’US Open (6−3, 7–6[2]).
Ben Shelton ne trouve pas la solution pour le moment et le journaliste espagnol José Moron pense savoir pourquoi.
El principal problema que encuentra Shelton es que su saque cruzado abierto que tanto daño hace a sus rivales va al mejor golpe de Zverev : a su revés.— José Morón (@jmgmoron) September 13, 2026
Lo tiene difícil por aquí.
« Le principal problème de Shelton, c’est que son service croisé ouvert, qui fait tant de mal à ses adversaires, tombe justement sur le meilleur coup de Zverev : son revers. »
Publié le dimanche 13 septembre 2026 à 22:26