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Le prochain adver­saire d’Alcaraz a très faim : « Ce n’est pas encore le moment de célé­brer, car je ne suis pas encore arrivé là où je voulais »

Par
Baptiste Mulatier
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De retour à l’US Open de sa bles­sure au poignet droit, qui l’a tenu éloigné du circuit pendant quatre mois et demi, Carlos Alcaraz s’est qualifié au troi­sième tour de l’US Open sans embuches, malgré un petit set perdu contre le Portugais Jaime Faria (72e mondial). 

Qualifié pour la deuxième fois de sa carrière au troi­sième tour d’un Grand Chelem, après l’US Open 2022, le Chinois Yibing Wu espère poser plus de problèmes à l’Espagnol. 

« Je pensais que je serais plus enthou­siaste (après avoir atteint le 3e tour sans perdre de set, ndlr), mais j’ai l’impression que ça s’est passé tout natu­rel­le­ment. Ce n’est pas encore le moment de célé­brer, car je ne suis encore jamais arrivé en deuxième semaine d’un Grand Chelem ; c’est donc peut‐être ma chance ici », a déclaré le 113e joueur mondial au micro de l’ATP avant son deuxième duel contre Carlos Alcaraz, qui l’avait battu à Shanghai en octobre 2024 (7−6, 6–3).

Publié le vendredi 4 septembre 2026 à 14:40

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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