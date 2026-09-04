De retour à l’US Open de sa bles­sure au poignet droit, qui l’a tenu éloigné du circuit pendant quatre mois et demi, Carlos Alcaraz s’est qualifié au troi­sième tour de l’US Open sans embuches, malgré un petit set perdu contre le Portugais Jaime Faria (72e mondial).

Qualifié pour la deuxième fois de sa carrière au troi­sième tour d’un Grand Chelem, après l’US Open 2022, le Chinois Yibing Wu espère poser plus de problèmes à l’Espagnol.

« Je pensais que je serais plus enthou­siaste (après avoir atteint le 3e tour sans perdre de set, ndlr), mais j’ai l’impression que ça s’est passé tout natu­rel­le­ment. Ce n’est pas encore le moment de célé­brer, car je ne suis encore jamais arrivé en deuxième semaine d’un Grand Chelem ; c’est donc peut‐être ma chance ici », a déclaré le 113e joueur mondial au micro de l’ATP avant son deuxième duel contre Carlos Alcaraz, qui l’avait battu à Shanghai en octobre 2024 (7−6, 6–3).