De retour à l’US Open de sa blessure au poignet droit, qui l’a tenu éloigné du circuit pendant quatre mois et demi, Carlos Alcaraz s’est qualifié au troisième tour de l’US Open sans embuches, malgré un petit set perdu contre le Portugais Jaime Faria (72e mondial).
Qualifié pour la deuxième fois de sa carrière au troisième tour d’un Grand Chelem, après l’US Open 2022, le Chinois Yibing Wu espère poser plus de problèmes à l’Espagnol.
« Je pensais que je serais plus enthousiaste (après avoir atteint le 3e tour sans perdre de set, ndlr), mais j’ai l’impression que ça s’est passé tout naturellement. Ce n’est pas encore le moment de célébrer, car je ne suis encore jamais arrivé en deuxième semaine d’un Grand Chelem ; c’est donc peut‐être ma chance ici », a déclaré le 113e joueur mondial au micro de l’ATP avant son deuxième duel contre Carlos Alcaraz, qui l’avait battu à Shanghai en octobre 2024 (7−6, 6–3).
Publié le vendredi 4 septembre 2026 à 14:40