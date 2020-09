5ème jour de l’US Open avec la fin du 2ème tour et le début du 3ème tour.

Court Arthur Ashe

A partir de 12h (18h, heure française)

Naomi Osaka (JPN,4) vs Marta Kostyuk (UKR)

Deniç Shapovalov (CAN,1) vs Taylor Fritz (USA,19)

Novak Djokovic (SRB,1) vs Jan-Lennard Struff (GER,8)

Jessica Pegula (USA) vs Petra Kvitova (CZE,6)

Court Louis Armstrong

A partir 11h (17h, heure française)

Varvara Gracheva (RUS) vs. Petra Martic (CRO,8)

Angelique Kerber (GER,17) vs. Ann Li (USA)

Adrian Mannarino (FRA,32) vs. Alexander Zverev (GER,5)

Stefanos tsitsipas (GRE,4) vs. Borna Coric (CRO,7)

Shelby Rogers (USA) vs. Madison Brengle (USA)

Court 5

A partir de 11h (17h, heure française)

Cameron Norrie (GBR) vs. Alejandro Davidovich Fokina (ESP)

Corentin Moutet (FRA) vs. Daniel Evans

Court 8

A partir de 12h (18h, heure française)

Sachia Vickery (USA) vs Iga Swiatek (POL)

Court 11

A partir de 11h (17h, heure française)

Filip Krajinovic (SRB,26) vs David Goffin (BEL,7)

Jordan Thompson (AUS) vs Mikhail Kukushkin (KAZ)

Court 14

A partir 12h00 (18h, heure française)

Elise Mertens (BEL,16) vs Sara Sorribes Tormo (ESP)

Court 17

A partir de 11h (17h, heure française)

Aliaksandra Sasnovich (BLR) vs Yulia Putintseva (KAZ,23)

Caroline Garcia (FRA) vs Jennifer Brady (USA,28)

PabloCarreno Busta (ESP,20) vs Ricardas Berankis (LTU)